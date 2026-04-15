Ens Uneix da aire al Centre Raimon de Xàtiva con un millón en pleno veto del Consell

No es un rescate como tal, pero la ayuda se va a convertir en un salvavidas para un proyecto que el Consell de la Generalitat ha puesto contra las cuerdas. La construcción del futuro Centre Raimon d’Actitivitats Culturals (CRAC) en el antiguo convento de Santa Clara va a ser agraciado con en torno a un millón de euros de la Diputación de València.

Según ha podido confirmar Levante-EMV, la corporación provincial tiene previsto publicar en los próximos días la resolución con las ayudas a los municipios dentro del Plan de Patrimonio para rehabilitación de monumentos artísticos y culturales y, según parece, el proyecto que lleva el nombre del cantautor de Xàtiva podría recibir la máxima puntuación.

Si nada se tuerce, esta inyección económica puede resultar decisiva para la viabilidad de un proyecto del que se ha desmarcado la Generalitat a poco más de un año para las elecciones en la capital de la Costera, uno de los feudos socialistas y donde el PP tiene aspiraciones de volver al poder. Este plan de la diputación es heredero del que ya impulsó hace casi una década el PSPV, entonces liderado por Jorge Rodríguez. Ya estaba en marcha y en su fase final cuando ha estallado la polémica por la retirada del apoyo del Consell, que exige a Xàtiva el reintegro de los 400.000 euros invertidos hasta ahora. Otros 2,5 millones comprometidos para financiar la rehabilitación de Santa Clara han quedado en el aire.

No es la primera vez que la Diputación de Valencia, especialmente en las áreas que dirige Ens Uneix, sale al rescate de proyectos o instituciones que ven reducida o directamente desaparecida la ayuda económica de la administración autonómica, con el PP muy condicionado por Vox. Ha ocurrido con las políticas de memoria democrática, o con la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL).

Este plan de ayudas, que ahora coordina Ens Uneix, está dotado con cerca de 12 millones y busca respaldar la mejora de monumentos con la catalogación de Bien de Interés Cultural o de relevancia local, es decir, con todos los permisos en vigor para la que la burocracia no retrase la ejecución de las obras.

Conflicto entre administraciones

De momento, el conflicto entre administraciones sigue en marcha. El consistorio setabense anunció la presentación de alegaciones contra la decisión del Consell de reclamarle la devolución de 400.000 euros, que se ha producido con las obras del CRAC adjudicadas y a punto de comenzar, tras varios años de retraso. El ayuntamiento ha pedido recientemente un crédito de casi 4 millones de euros que incluye una partida de más de 2 millones para materializar el equipamiento cultural. Puede ser el empujón final para iniciar las obras, pero todavía falta financiación complementaria. La corporación municipal quiere explorar una posible ayuda económica del Ministerio de Cultura, después de haber quedado excluido el proyecto del reparto de fondos europeos.

La inversión necesaria para el Centre Raimon se estima en 10,2 millones de euros, de los que la Generalitat se comprometió a aportar 3 millones.

Desde la Conselleria de Presidencia aseguran que van a plantear otro convenio al ayuntamiento «con la misma financiación», pero desmarcándose de la Fundación «Raimon y Annalisa». El nuevo planteamiento, sin embargo, lleva demorándose desde el mes de diciembre. La Generalitat dice mantener su voluntad de colaborar en la recuperación del convento de Santa Clara, pero se niega a que la rehabilitación del espacio quede vinculada a la citada entidad, impulsada en 2021 para canalizar todo el legado artístico y personal que el cantautor quiere ceder a su ciudad natal, con la participación inicial del ayuntamiento, la diputación y la administración autonómica.

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Junto al CRAC, en Santa Clara también iba a situarse el Palacio de Justicia, otro proyecto promovido en tiempos del Botànic que ha decidido tumbar el actual Consell del PP. La renuncia al proyecto ha dejado en el aire la restauración de la parte del antiguo convento que recae a la Albereda.