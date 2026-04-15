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Feliu Ventura incluye a Xàtiva en la gira de "Tot el que hem guanyat perdent"

El cantante setabense actuará en el Festival de la Cançó de la Fira d'Agost 2026, el día 19 en la Plaça de la Seu

Regresa con un nuevo disco que reafirma su voz comprometida y poética y reivindica que "aquello personal es político"

El cantante de Xàtiva Feliu Ventura.

El cantante de Xàtiva Feliu Ventura. / Jordi Borràs

Lluis Cebriá

Xàtiva

Feliu Ventura inicia la gira de primavera y verano de "Tot el que hem guanyat perdent" y el cantante setabense ha incluido su ciudad, Xàtiva, en la programación de conciertos prevista para los próximos meses. El cantautor actuará en la capital de la Costera el 19 de agosto, en el Festival de la Cançó de la Fira d'Agost de Xàtiva, que tendrá lugar en la Plaça de la Seu.

Después de cuatro años de silencio discográfico y escénico, Feliu Ventura retoma el camino de los escenarios con un trabajo que combina la mirada crítica y tierna que siempre lo ha caracterizado con una sonoridad renovada, donde conviven su pop-folk acústico con nuevas texturas electrónicas. El disco se publicó el pasado 6 de marzo, después del lanzamiento del primer single y videoclip, y ha contado con la producción de Genís Ibáñez, que aporta una dimensión sonora de carácter casi cinematográfico.

Las canciones de "Tot el que hem guanyat perdent" hablan de la pérdida en todas sus formas, pero también de una esperanza que se abre entre los desaciertos y las derrotas, sin quedar atrapada en la nostalgia. El disco habla del deseo de continuar, de proyectarse con los otros hacia el futuro y de mantener viva la posibilidad de compartir vidas a pesar de las heridas y las renuncias. Un viaje colectivo donde la canción vuelve a ser espacio de encuentro, de cura y de transformación.

La gira de presentación ya ha vivido sus primeros momentos de reencuentro con el público, con dos conciertos muy especiales en Barcelona (Paral·lel 62) y Girona (CC La Mercè), que han servido para abrir en directo este nuevo capítulo del proyecto y compartir las nuevas canciones por primera vez arriba del escenario. Ahora se anuncian las primeras fechas confirmadas de la gira de primavera y verano de 2026, que continuará ampliándose con nuevas citas que se harán públicas próximamente.

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Los conciertos ya confirmados comenzarán este próximo viernes, 17 de abril, en la Seu d'Urgell (El Refugi). La gira seguirá el 25 de abril en Alzira (Gran Teatre); el 15 de mayo en les Borges Blanques (Slàvia); y el 16 de mayo en Camprodon (Microclima). En julio, Feliu Ventura actuará el día 16 en Tornabous (Festival a2m); el 25 de julio de 2026 en Rupit (El So de les Pedres); y la última fecha confirmada hasta ahora de esta gira de primavera y verano finalizará el 19 de agosto en Xàtiva.

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