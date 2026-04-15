Humor y solidaridad se dan la mano en Ontinyent con el teatro benéfico “La Finca de los Singles”

Adiem Ontinyent volverá a llenar el Teatro Echegaray de cultura y solidaridad con una nueva edición de su tradicional teatro benéfico, que este año presenta la obra “La Finca de los Singles”. La cita tendrá lugar el próximo sábado 25 de abril a las 19:00 horas.

"Este acontecimiento, ya consolidado dentro de la programación anual de la entidad, tiene como objetivo principal recaudar fondos para continuar desarrollando los programas y servicios que Adiem ofrece en el ámbito de la salud mental, a la vez que se promueve la participación comunitaria a través de la cultura. La iniciativa cuenta con la colaboración de Caja Ontinyent Obra Social y el Ayuntamiento de Ontinyent", exponen los impulsores de la cita.

"La obra, escrita por Francisco Fernández Ruiz e interpretada por la Agrupación Artística de Ontinyent, propone una comedia fresca y próxima que invita a la reflexión desde el humor. La historia nos sitúa ante una finca de tres pisos donde conviven seis vecinos que, a pesar de compartir espacio, no mantienen ninguna relación entre ellos. La llegada de un gestor de fincas intentará poner orden en este peculiar escenario marcado por la incomunicación, las diferencias y las situaciones cotidianas. El hecho que ninguno de los residentes tenga pareja da al edificio: La Finca de los Singles", prosiguen las mismas fuentes.

"Con esta propuesta, Adiem Ontinyent apuesta por una fórmula que combina entretenimiento y sensibilización, acercando la realidad de la salud mental a la ciudadanía desde una mirada próxima y accesible", comentan.

Las entradas tienen un precio de 6 euros y se pueden adquirir en línea a través de los enlaces disponibles en las redes sociales de Adiem ,Ontinyent. Además, se ha habilitado una fila 0 para aquellas personas que desean colaborar, pero no pueden asistir.

"Para garantizar la accesibilidad, las personas que no disponen de medios digitales pueden acudir al Cris de Adiem Ontinyent, donde se los ofrecerá apoyo en la compra de entradas. Igualmente, el mismo día de la representación se habilitará servicio de taquilla al teatro para facilitar la venta presencial de última hora".

Noticias relacionadas

Desde la entidad se anima "a toda la ciudadanía a participar en este acontecimiento, que año tras año se convierte en una cita clave para sumar complicidades, visibilizar la salud mental y reforzar el tejido social de la comarca. Porque cada entrada no es solo una butaca ocupada, sino un paso más hacia una sociedad más consciente, inclusiva y comprometida".