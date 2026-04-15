Itziar Abad, primera futbolista del Ciutat de Xàtiva que entrena con el Valencia CF

El club de fútbol Ciutat de Xàtiva CFB continúa avanzando en su proyecto deportivo con un nuevo paso en el desarrollo del fútbol femenino, después del acuerdo con el València CF para implementar el programa Escoles VCF en el área femenina. Este impulso permite al club setabense reforzar su modelo formativo y ofrecer a sus jugadoras nuevas oportunidades de crecimiento, seguimiento y experiencias dentro de un entorno de alto nivel, siempre manteniendo la esencia del club: formar personas a través del fútbol.

En este contexto, este pasado martes, 14 de abril de 2026, la jugadora Itziar Abad Rodríguez protagonizó un momento histórico al convertirse en la primera futbolista del club de Xàtiva en participar en un entrenamiento del València CF, celebrado en la Ciudad Deportiva del conjunto valencianista. Más allá de una experiencia, este hecho simboliza el crecimiento del fútbol femenino dentro del Ciutat de Xàtiva CFB y abre la puerta a futuras generaciones de jugadoras que ya ven que su esfuerzo tiene recorrido, declaran desde la entidad deportiva setabense.

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Un proyecto que continúa creciendo

Desde el club de Xàtiva continúan apostando por un modelo inclusivo y formativo, donde cualquier niña con ganas de jugar tiene su espacio, independientemente de su nivel inicial. El Ciutat de Xàtiva CFB trabaja con una metodología basada en los valores, el desarrollo emocional y deportivo, y un entorno próximo que acompaña a cada jugadora en su camino. El CDX afirma que este tipo de acuerdos y experiencias "refuerzan una idea clara: el fútbol femenino es presente y futuro en el club". El Ciutat de Xàtiva CFB continúa abriendo sus puertas a todas aquellas niñas que quieran iniciarse o crecer en el fútbol, formando parte de un proyecto en constante evolución.