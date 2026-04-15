Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Nueva estaciónTerremotos ValenciaInvestigación a CataláAtraco en BenetússerJuicio Rafa MirCirco del SolCantante Francisco
instagramlinkedin

Itziar Abad, primera futbolista del Ciutat de Xàtiva que entrena con el Valencia CF

El club setabense impulsa el fútbol femenino junto al conjunto valencianista a través del programa Escoles VCF

Itziar Abad, del Ciutat de Xàtiva CFB, en las instalaciones del Valencia CF en Paterna.

Itziar Abad, del Ciutat de Xàtiva CFB, en las instalaciones del Valencia CF en Paterna. / Ciutat de Xàtiva CFB

Lluis Cebriá

Xàtiva

El club de fútbol Ciutat de Xàtiva CFB continúa avanzando en su proyecto deportivo con un nuevo paso en el desarrollo del fútbol femenino, después del acuerdo con el València CF para implementar el programa Escoles VCF en el área femenina. Este impulso permite al club setabense reforzar su modelo formativo y ofrecer a sus jugadoras nuevas oportunidades de crecimiento, seguimiento y experiencias dentro de un entorno de alto nivel, siempre manteniendo la esencia del club: formar personas a través del fútbol.

En este contexto, este pasado martes, 14 de abril de 2026, la jugadora Itziar Abad Rodríguez protagonizó un momento histórico al convertirse en la primera futbolista del club de Xàtiva en participar en un entrenamiento del València CF, celebrado en la Ciudad Deportiva del conjunto valencianista. Más allá de una experiencia, este hecho simboliza el crecimiento del fútbol femenino dentro del Ciutat de Xàtiva CFB y abre la puerta a futuras generaciones de jugadoras que ya ven que su esfuerzo tiene recorrido, declaran desde la entidad deportiva setabense.

Noticias relacionadas

Un proyecto que continúa creciendo

Desde el club de Xàtiva continúan apostando por un modelo inclusivo y formativo, donde cualquier niña con ganas de jugar tiene su espacio, independientemente de su nivel inicial. El Ciutat de Xàtiva CFB trabaja con una metodología basada en los valores, el desarrollo emocional y deportivo, y un entorno próximo que acompaña a cada jugadora en su camino. El CDX afirma que este tipo de acuerdos y experiencias "refuerzan una idea clara: el fútbol femenino es presente y futuro en el club". El Ciutat de Xàtiva CFB continúa abriendo sus puertas a todas aquellas niñas que quieran iniciarse o crecer en el fútbol, formando parte de un proyecto en constante evolución.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Anticorrupción investiga a Catalá por presunta prevaricación y tráfico de influencias
  2. Unos 100.000 migrantes de la Comunitat Valenciana tienen dos meses y medio para regularizar su situación
  3. Morante de la Puebla y Roca Rey, figuras del toreo, protagonizarán las corridas de la Feria de Abril en À Punt
  4. Atraco de película en Benetússer: unos ladrones roban en un banco y maniatan a las limpiadoras que les han sorprendido en plena acción
  5. Una nueva Pérez Galdós aflora entre zanjas y dudas vecinales por los plazos
  6. La crisis de la vivienda se extiende más allá del área metropolitana de València
  7. Un accidente en la A-7 y varios kilómetros de retenciones complican la circulación en el primer día de vuelta al cole tras las vacaciones de Pascua
  8. Susto en la Estación del Norte de València: Detenido por abandonar una mochila y huir corriendo tras ponerse a gritar

Itziar Abad, primera futbolista del Ciutat de Xàtiva que entrena con el Valencia CF

Itziar Abad, primera futbolista del Ciutat de Xàtiva que entrena con el Valencia CF

Oleada de alegaciones contra la macroplanta solar promovida en Moixent para alimentar el trasvase Júcar-Vinalopó

Oleada de alegaciones contra la macroplanta solar promovida en Moixent para alimentar el trasvase Júcar-Vinalopó

El nuevo rector de la UV plantea una línea de bus al campus de Ontinyent para evitar el colapso de vehículos

El nuevo rector de la UV plantea una línea de bus al campus de Ontinyent para evitar el colapso de vehículos

La Biblioteca acoge este viernes la actividad de cuentacuentos familiar «Una caseta de plomes»

Humor y solidaridad se dan la mano en Ontinyent con el teatro benéfico “La Finca de los Singles”

Humor y solidaridad se dan la mano en Ontinyent con el teatro benéfico “La Finca de los Singles”

Feliu Ventura incluye a Xàtiva en la gira de "Tot el que hem guanyat perdent"

Feliu Ventura incluye a Xàtiva en la gira de "Tot el que hem guanyat perdent"

La mayoría de municipios de la Vall d'Albaida implantarán contenedores inteligentes

La mayoría de municipios de la Vall d'Albaida implantarán contenedores inteligentes

Un bajo de 31 metros cuadrados por 100.000 euros: a la venta la mayor promoción de minipisos en el Palasiet de Xàtiva

Un bajo de 31 metros cuadrados por 100.000 euros: a la venta la mayor promoción de minipisos en el Palasiet de Xàtiva
Tracking Pixel Contents