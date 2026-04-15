La mayoría de municipios de la Vall d'Albaida implantarán contenedores inteligentes

La Mancomunitat de la Vall d’Albaida ya tiene redactado el proyecto para el servicio de recogida de basura en los 33 de los 34 municipios integrados en el servicio -Ontinyent, que cuenta con una gestión propia, fuera de la mancomunada, apuesta por el puerta a puerta-, un proyecto que será presentado en las próximas semanas para analizar, entre los representantes políticos de la entidad supramunicipal, la infraestructura y los costes de la implementación, antes de su aprobación y de la licitación del contrato.

La mayoría de los 33 municipios integrados -más de una veintena- ha optado por el sistema de contenedores inteligentes, mientras que una decena se decantarían por el puerta a puerta, según explica el presidente de la mancomunidad, Ismael Sanvíctor, quien afirma que “no se impondrá ningún sistema, y cada pueblo optará por el que más le convenga”.

Contenedores para la recogida selectiva instalados en Bellús. / Levante-EMV

Sanvíctor explica que en las próximas dos o tres semanas se convocará a los portavoces de los diferentes partidos políticos representados en la Mancomunitat de la Vall d’Albaida para “trabajar entre todos en la ingeniería del servicio. Se trata de un contrato importante, con un gran presupuesto y para varios años, que nos afecta a todos y entre todos tenemos que debatirlo”. Después de estas reuniones, se llevarán a cabo otras con los alcaldes de los municipios implicados, señala Sanvíctor, antes de aprobar el proyecto en la mancomunidad. Tras ello, se procederá a la licitación del contrato, un paso para el que el presidente de la Mancomunitat no pone fecha. “No queremos precipitarnos porque es un contrato importante. Estamos afinando la ingeniería del servicio, cuidando los costes, para optimizarlos al máximo”.

Añade que la empresa que se adjudique el contrato prestará un sistema mixto: el puerta a puerta, con cubos para cada tipo de residuo y recogida por días; y el de contenedores inteligentes, en el que cada usuario dispone de una tarjeta o aplicación móvil para abrir los diferentes contenedores y depositar la basura. En cada localidad se prestará el servicio con el sistema elegido. El contrato actual está caducado desde 2022, señala Sanvíctor, que remarca que “ya vamos tarde” en la implantación del nuevo servicio de recogida de basura.

El presidente subraya que el sistema con contenedores inteligentes se prestará con depósitos de carga lateral, “que no precisan tantos operarios, y con el camión y un operario se puede prestar el servicio”, explica el dirigente valldalbaidí. Por su parte, el puerta a puerta “no requiere tanta infraestructura, pero la recogida es más cara”. El presidente de la mancomunidad señala que Bocairent, que ha optado por el sistema de contenedores inteligentes, también dispondrá del puerta a puerta en el barrio medieval, ya que la orografía de este enclave, con calles estrechas, no permite el paso del camión. “En el barrio medieval solo se puede prestar el puerta a puerta, y en los centros históricos de otras localidades en los que también solo sea posible este sistema, será un servicio mixto”, explica Sanvíctor, que señala que los municipios que inicialmente han elegido una opción, “si reconsideran la elección, podrán cambiarla. Aún no está cerrado”.

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Bellús, pionera

Algunas localidades de la Vall d’Albaida ya han comenzado con la puesta en marcha de la recogida selectiva de residuos con el sistema de contenedores inteligentes. Es el caso de Bellús, localidad con unos 300 habitantes, cuya implantación del sistema ha reportado buenos resultados de reciclaje, con un porcentaje superior al 70%. En Bellús, además, cada inmueble paga por los kilogramos que deposita en el contenedor de la fracción resto, gracias a la ordenanza de “Pago por generación”. El presidente de la Mancomunitat destaca el caso de Bellús como “ejemplo de sistema eficiente, que funciona”. Ismael Sanvíctor reconoce que las directrices europeas en materia de recogida de residuos y de reciclaje apremian y afirma que “queremos implantar el nuevo servicio lo más pronto que podamos”, pero añade que “hay que estudiarlo y trabajarlo entre todos”.