El nuevo rector de la UV plantea una línea de bus al campus de Ontinyent para evitar el colapso de vehículos

Una línea de autobús para acercar a los estudiantes de diferentes municipios al campus universitario de Ontinyent. Es la propuesta que plantea el nuevo rector de la Universitat de València (UV), el ontinyentí José Luis Gandia, para aliviar los problemas de aparcamiento que se encuentran "muchas personas que vienen de fuera" y mejorar las comunicaciones de un complejo que, a su juicio, necesita estar "más vertebrado".

Así lo ha manifestado Gandia en una entrevista mantenida con el periodista José Luis Torró en el programa "Vosté dirà" de la Televisió Comarcal. El rector, que tomó posesión del cargo este miércoles, indicó que para que el campus crezca y gane prestigio "lo primero que hay que hacer es escuchar a la gente". Durante su campaña electoral, Gandia tomó el pulso del profesorado y el estudiantado y recogió sus necesidades. "Los estudiantes me han manifestado que no disponen de un espacio de cafetería fundamental para las relaciones sociales. También necesitan más tiempo para la biblioteca y necesitan aparcar mejor, porque no tienen dónde hacerlo o aparcan con muchas dificultades", mantiene.

El rector de la UV se comprometió a dar solución a esta problemática y sugiere la posibilidad de explorar, a través de la Diputación de Valencia, el impulso de "alguna línea de autobuses que, de manera trazada en función de la procedencia del estudiantado, pueda hacer un viaje determinado para recoger gente, llevarla al campus y luego devolverla a sus domicilios". Gandia apunta al "colapso" que se produce "si toda la gente viene en coche", a tiempo que invoca la necesidad de buscar unas conexiones más sostenibles. "No será fácil poner en marcha un servicio de este tipo, pero hay que ver cómo se puede hacer en colaboración con las administraciones", ahonda en la entrevista.

El rector de la UV ha sido "testigo presencial" del crecimiento del campus universitario de Ontinyent, en el que pasó más de diez años de su vida dando clases, entre el año 2000 y 2010. Aunque valora con "satisfacción y orgullo" la expansión del servicio educativo, asegura que "todavía quedan muchas cuestiones" por atender. "Para la UV es un orgullo tener un campus en Ontinyent y, manteniendo las restricciones, debemos de seguir apostando por él".

Veterinaria sí, pero "de manera apropiada"

Juan Luis Gandia considera que el nuevo grado de Veterinaria anunciado en Ontinyent (el primero de la red pública universitaria valenciana) es "un proyecto estratégico de futuro" tanto para la universidad como para toda la Vall d'Albaida que puede ayudar a vertebrar el campus. Sin embargo, advierte de que estos estudios se tienen que poner en marcha "de manera apropiada". "Una universidad como la nuestra necesita un proyecto sólido -que creo que lo será- no solo de algo que se construye, sino que se ha de mantener en el tiempo. La colaboración entre administraciones será muy importante para que este no solo sea proyecto de presente, sino de futuro", remarca el rector, que recuerda que Veterinaria ya se intentó implantar hace muchos años, pero no cuajó por los problemas de financiación.

En ese sentido, Gandia asegura que los estudios de Veterinaria "son los más caros de mantener en el sistema universitario español, más costosos que los de medicina". Por eso es importante hablar no solo de infraestructuras, sino del mantenimiento posterior de esos estudios. Estoy convencido de que, con la colaboración de todos, llegaremos donde todos queremos llegar", incide.

Para el rector de la UV, la Generalitat tiene "un papel fundamental" en el proceso porque es "quien acaba financiado estructuralmente a las universidades. Respecto al cuestionamiento del nuevo grado de Veterinaria por parte de algunos sectores por el elevado número de profesionales del sector, Gandia defiende la necesidad de apostar por un enseñamiento público de esta titulación, poniendo el foco en que "no solo tiene que ver con el cuidado de los animales", por el "papel fundamental" que tienen los veterinarios en la cadena de seguridad alimentaria. "No solo son clave para el bienestar animal y la alimentación humana, sino en muchas enfermedades que se producen en el mundo animal y acaban transmitiéndose a las personas", apostilla.