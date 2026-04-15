El nuevo servicio de recogida para grandes productores en Ontinyent reduce en 2.700 kilos diarios la fracción resto en un mes

El Ayuntamiento de Ontinyent ha constatado los primeros resultados positivos de la implantación del nuevo servicio de recogida de residuos para grandes productores. En el primer mes de funcionamiento del sistema, puesto en marcha el pasado 15 de marzo, la ciudad ha conseguido reducir un 9,2% la cantidad de residuos correspondientes a la fracción resto generada en el conjunto del municipio (aquellos residuos que no se recogen de forma selectiva).

Según los datos recogidos por el departamento de Medio Ambiente, durante los primeros meses de 2026 (del 1 de enero al 14 de marzo, hasta la implantación del servicio) se producía en la ciudad una media de 29.190,96 kilos diarios de residuos de la fracción resto. Después de los primeros 30 días de funcionamiento del nuevo sistema para grandes productores, esta cifra se ha reducido hasta los 26.512,67 kilos diarios. Esto supone una disminución de cerca de 2.700 kilos de residuos resto cada día, una reducción significativa lograda en muy poco tiempo.

Este descenso está directamente relacionado con el aumento de la separación de residuos, especialmente en la fracción orgánica. De hecho, en el primer mes de funcionamiento del servicio ya se han superado las 35 toneladas de materia orgánica recuperada procedente de los grandes productores, con jornadas en que se han llegado a recoger más de 2 toneladas de este tipo de residuos en un solo día.

Desde el consistorio se destaca que esta evolución confirma que el nuevo modelo está ayudando a mejorar la separación de los residuos. En concreto, desde el área municipal de Medio Ambiente se explica que “la reducción de la fracción resto es un indicador muy importante, porque significa que cada vez más materiales se están separando correctamente y pueden ser reciclados o tratados de manera adecuada”.

Separación "adaptada a las necesidades"

El servicio de recogida específico para grandes productores está destinado a establecimientos y equipaciones que generan una cantidad elevada de residuos, como por ejemplo centras educativos, instalaciones deportivas, restaurantes, supermercados u otras actividades económicas. El sistema establece un calendario y un modelo de separación adaptado a las necesidades de estos generadores, con el objetivo de incrementar la recuperación de materiales reciclables y reducir la cantidad de residuos que acaban en la fracción resta.

Desde el Ayuntamiento de Ontinyent se valora positivamente la respuesta inicial de los establecimientos participantes, destacando que cerca del 90% de los grandes generadores ya cumplen con la separación de residuos prevista en el nuevo sistema. “Los resultados de este primer mes muestran que la implicación de los establecimientos está siendo muy positiva y que el cambio de modelo está empezando a dar frutos”, señalan.

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Estas medidas forman parte de la estrategia municipal para adaptar el servicio de recogida a las nuevas exigencias normativas exigidas por la Unión Europea y el Gobierno de España en materia de gestión de residuos y avanzar hacia un modelo más sostenible basado en la reducción, la reutilización y el reciclaje.