Oleada de alegaciones contra la macroplanta solar promovida en Moixent para alimentar el trasvase Júcar-Vinalopó

El Ayuntamiento de Moixent, Acció Ecologista-Agró, Montesa Territori Viu, Ecologistes en Acció, Xúquer Viu y otras muchas asociaciones y vecinos han secundado las alegaciones en contra de la macroplanta solar promovida por Acuamed en la zona de Garamoixent de Moixent, cerca del término municipal de la Font de la Figuera, que pretende aportar energía fotovoltaica al trasvase Júcar - Vinalopó, con el objetivo de reducir los costes energéticos del bombeo del agua y, con ello, reducir también el precio del agua de riego.

Las citadas entidades han mostrado su oposición a la inversión de 47 millones de euros prevista apuntando a diferentes argumentos compartidos. Acció Ecologista-Agró ha puesto de manifiesto que la planta se proyecta en suelo no urbanizable protegido. Esta asociación invoca una sentencia del Tribunal Constitucional del año 2004 para defender que la normativa autonómica "no permite autorizar la instalación de plantas fotovoltaicas en suelos protegidos".

Ecologistes en Acció del País Valencià también alegó que estos terrenos están incluidos "en el paisaje de relevancia regional 29 vinyes de les Alcusses i Els Alforins".

El colectivo Agró considera igualmenteque "no se han estudiado adecuadamente el efecto de las diferentes infraestructuras existentes en la zona" y el "daño añadido" de la nueva instalación fotovoltaica. Prueba de las deficiencias del estudio, es que no se ha tenido en cuenta la existencia de una línea de alta tensión proyectada y aprobada en el espacio que ocuparía esta planta fotovoltaica. Esta línea de alta tensión sería la línea Almansa - Montesa. Aunque la empresa promotora ha entrado en suspensión de pagos, el proyecto sigue aprobado y podría reactivarse.

Montesa Territori Viu, por su parte, considera "innecesaria" la macroplanta solar de Moixent, argumentando que "se podrían conseguir los objetivos perseguidos" resolviendo los problemas derivados del retraso en la puesta en funcionamiento de la Balsa de San Diego en Villena, que podría almacenar agua en momentos en que el coste del suministro energético fuese más reducido. Este embalse, que costó 40 millones de euros, lleva desde su construcción en 2010 inutilizado por las graves goteras y defectos que registra

La asociación Xúquer Viu también ha puesto el foco en la -a su juicio- "falta de justificación de la actuación" de Acuamed. El proyecto se motiva en buena medida señalando que gran parte de las masas de agua subterránea de la cuenca del Vinalopó se encuentren en mal estado cuantitativo, especialmente en las comarcas del Alto y Medio Vinalopó. Sin embargo, Xúquer Viu recuerda que la Justicia anuló estas declaraciones, por lo que -según dicha entidad- "esta justificación sería falsa".

Afección a restos arqueológicos

Por otra parte, el frente común articulado en contra de la macroplanta solar de Moixent pone en el punto de mira su posible afección a restos arqueológicos, puesto que el emplazamiento del proyecto se sitúa frente a los restos del poblado ibero del Corral de Saus. El estudio de impacto ambiental de la actuación, de hecho, pone de manifiesto los numerosos restos iberos encontrados en el área donde se localiza la planta, y que se datarían entre los siglos VI y I AC.

Otro de los aspectos en los se han centrado las alegaciones ha sido en su impacto sobre la agricultura. Sus promotores calculan que las diferentes infraestructuras y zonas de afección afectarían a un 20% de las tierras agrícolas con cierta productividad de Moixent. El parque fotovoltaico, en concreto, detraería un 2% de estas tierras más productivas de la localidad de la Costera, "con un impacto añadido en la pérdida de puestos de trabajo agrícolas".

Noticias relacionadas

Algunas de las asociaciones alegantes también consideran "contraproducente e injustificada" la estrategia de "mejorar unos terrenos agrícolas en una comarca (el Altó Vinalopó), perjudicando la agricultura de otra comarca (la Costera)". Igualmente, existe preocupación también por la afección paisajística. "Es un paisaje agradable junto a la autovía y el ferrocarril en una zona que mantiene un paisaje agrario y seminatural. El Estudio de Impacto Ambiental ya pone de manifiesto esta afección que se considera importante", inciden.