Ontinyent denuncia que la regularización extraordinaria de inmigrantes "satura a los ayuntamientos, sin dotarlos de recursos"
La regidora de Política para las Personas, Paula Soler, arremete contra "los grandes partidos gobernantes en las administraciones superiores" por "descargar el trabajo en los consistorios"
La regidora de Política para las Personas de Ontinyent, Paula Soler, ha advertido de que la regularización extraordinaria de personas migrantes aprobada por el Gobierno Central "acaba en una situación de saturación de los ayuntamientos", por hacerse "sin dotarlos de recursos”.
La edil ha arremetido contra “los grandes partidos gobernantes en las administraciones superiores" por "descargar siempre el trabajo en los ayuntamientos". "Para poder acceder a programas de la Generalitat como Edificant, somos los consistorios quienes hemos hecho la gestión integral de las obras con recursos propios. Ante la presión de Europa por el reciclaje, el Gobierno de España descarga en los ayuntamientos la aplicación de la nueva normativa en la gestión de la basura. Y ahora, la decisión del Gobierno Central de hacer esta regularización extraordinaria", sostiene Soler.
“Encima, nos ponen trabas y limitaciones en la hora de utilizar los superávits a los consistorios que gestionamos bien. La administración más próxima a las personas son los ayuntamientos, pero la ciudadanía tiene que ser consciente que muchos de los problemas que se generen son responsabilidad de quien son. Ante esto, como siempre, intentaremos aportar soluciones que estén en nuestra mano con acciones como esta charla”, apostilla la concejala.
El Ayuntamiento de Ontinyent ha convocado una charla informativa abierta a la ciudadanía con el objetivo de orientar las personas migrantes interesadas en el nuevo proceso de regularización extraordinaria impulsado por el Gobierno de España. La sesión tendrá lugar este viernes 17 de abril en la Sala Gomis y contará con la participación de personal técnico municipal especializado en el ámbito de servicios sociales y extranjería.
Sesión informativa
"La charla servirá para explicar de manera detallada quien puede acogerse a esta regularización extraordinaria, cuáles son los requisitos que se tienen que cumplir, qué documentación es necesaria y cuáles son los plazos establecidos dentro del procedimiento administrativo. Además, las personas asistentes podrán plantear dudas y recibir orientación directa sobre su situación particular", exponen desde el consistorio. La sesión informativa estará protagonizada por Raquel Gimeno, asesora jurídica de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Ontinyent, y de Sílvia Ortega, trabajadora social y técnica de la Oficina de Extranjería municipal, que "abordarán los principales aspectos del procedimiento y ofrecerán aclaraciones sobre los pasos a seguir para iniciar la tramitación".
La publicación este miércoles en el Boletín Oficial del Estado del Real Decreto que regula esta regularización extraordinaria ha supuesto el inicio del proceso administrativo para las personas que se encuentran en situación irregular. En el conjunto de la Comunitat Valenciana se estima que cerca de 100.000 personas podrían acogerse a esta medida para acceder a una autorización de residencia y trabajo legal si cumplen los requisitos establecidos.
Las entidades colaboradoras advierten también del colapso
Desde el movimiento Regularización YA afirman que este proceso "es una cuestión de justicia", pero también "de cohesión social y salud económica". Sin embargo, conocen el sistema y saben que está saturado. Alertan de que las oficinas de Extranjería de València y Alicante ya están saturadas, y que una regularización masiva sin un refuerzo de personal podría frustrar las expectativas de las miles de personas.
Ante esta situación, el ministerio ha decidido habilitar como "entidades colaboradoras" a asociaciones que trabajan con el colectivo vulnerable para que puedan presentar los expedientes en la plataforma habilitada para la administración y para los abogados de extranjería. Eso sí, sin pago alguno lo que ha generado "que muchas entidades no se hayan presentado porque al final es mucho trabajo pero es una oportunidad que no podemos perder".
Suscríbete para seguir leyendo
- Unos 100.000 migrantes de la Comunitat Valenciana tienen dos meses y medio para regularizar su situación
- Anticorrupción investiga a Catalá por presunta prevaricación y tráfico de influencias
- Morante de la Puebla y Roca Rey, figuras del toreo, protagonizarán las corridas de la Feria de Abril en À Punt
- Atraco de película en Benetússer: unos ladrones roban en un banco y maniatan a las limpiadoras que les han sorprendido en plena acción
- Una nueva Pérez Galdós aflora entre zanjas y dudas vecinales por los plazos
- La crisis de la vivienda se extiende más allá del área metropolitana de València
- Un accidente en la A-7 y varios kilómetros de retenciones complican la circulación en el primer día de vuelta al cole tras las vacaciones de Pascua
- Susto en la Estación del Norte de València: Detenido por abandonar una mochila y huir corriendo tras ponerse a gritar