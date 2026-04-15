Ontinyent denuncia que la regularización extraordinaria de inmigrantes "satura a los ayuntamientos, sin dotarlos de recursos"

La regidora de Política para las Personas de Ontinyent, Paula Soler, ha advertido de que la regularización extraordinaria de personas migrantes aprobada por el Gobierno Central "acaba en una situación de saturación de los ayuntamientos", por hacerse "sin dotarlos de recursos”.

La edil ha arremetido contra “los grandes partidos gobernantes en las administraciones superiores" por "descargar siempre el trabajo en los ayuntamientos". "Para poder acceder a programas de la Generalitat como Edificant, somos los consistorios quienes hemos hecho la gestión integral de las obras con recursos propios. Ante la presión de Europa por el reciclaje, el Gobierno de España descarga en los ayuntamientos la aplicación de la nueva normativa en la gestión de la basura. Y ahora, la decisión del Gobierno Central de hacer esta regularización extraordinaria", sostiene Soler.

“Encima, nos ponen trabas y limitaciones en la hora de utilizar los superávits a los consistorios que gestionamos bien. La administración más próxima a las personas son los ayuntamientos, pero la ciudadanía tiene que ser consciente que muchos de los problemas que se generen son responsabilidad de quien son. Ante esto, como siempre, intentaremos aportar soluciones que estén en nuestra mano con acciones como esta charla”, apostilla la concejala.

El Ayuntamiento de Ontinyent ha convocado una charla informativa abierta a la ciudadanía con el objetivo de orientar las personas migrantes interesadas en el nuevo proceso de regularización extraordinaria impulsado por el Gobierno de España. La sesión tendrá lugar este viernes 17 de abril en la Sala Gomis y contará con la participación de personal técnico municipal especializado en el ámbito de servicios sociales y extranjería.

Sesión informativa

"La charla servirá para explicar de manera detallada quien puede acogerse a esta regularización extraordinaria, cuáles son los requisitos que se tienen que cumplir, qué documentación es necesaria y cuáles son los plazos establecidos dentro del procedimiento administrativo. Además, las personas asistentes podrán plantear dudas y recibir orientación directa sobre su situación particular", exponen desde el consistorio. La sesión informativa estará protagonizada por Raquel Gimeno, asesora jurídica de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Ontinyent, y de Sílvia Ortega, trabajadora social y técnica de la Oficina de Extranjería municipal, que "abordarán los principales aspectos del procedimiento y ofrecerán aclaraciones sobre los pasos a seguir para iniciar la tramitación".

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La publicación este miércoles en el Boletín Oficial del Estado del Real Decreto que regula esta regularización extraordinaria ha supuesto el inicio del proceso administrativo para las personas que se encuentran en situación irregular. En el conjunto de la Comunitat Valenciana se estima que cerca de 100.000 personas podrían acogerse a esta medida para acceder a una autorización de residencia y trabajo legal si cumplen los requisitos establecidos.