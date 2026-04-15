Ontinyent pone en funcionamiento un nuevo aparcamiento público de 3.600 m2 en el barrio de Sant Josep
La planificación municipal contempla que a las 150 nuevas plazas creadas adyacentes a la avenida de Albaida se añadan otras 175 junto en la plaza de la Concepción
El Ayuntamiento de Ontinyent ha puesto en funcionamiento un nuevo espacio de aparcamiento de 3.600 metros cuadrados en el barrio de Sant Josep, situado en el entorno de la avenida de Albaida y a escasos metros de la zona comercial de Martínez Valls. La actuación ha permitido habilitar 150 nuevas plazas de estacionamiento en un solar cedido por las familias Tormo y Llin, después de una intervención municipal que ha supuesto una inversión de 50.000 euros. Los regidores de Territorio, Óscar Borrell, y de Servicios Municipales, Jordi Vallés, visitaban este miércoles el nuevo aparcamiento para comprobar el resultado de los trabajos de adecuación y su puesta en servicio. El nuevo espacio se encuentra a unos 120 metros de la principal zona comercial de la avenida Martínez Valls, reforzando así las posibilidades de estacionamiento en uno de los ámbitos con mayor actividad comercial de la ciudad.
Óscar Borrell destacaba que “la puesta en marcha de este parking responde a la voluntad municipal de continuar ampliando la oferta de estacionamiento en puntos estratégicos de la ciudad, una planificación que busca ordenar el aparcamiento y facilitar que vecindario y visitantes dispongan de espacios donde dejar el vehículo”. Borrell añadía que el gobierno municipal continúa trabajando en nuevas actuaciones que ampliarán todavía más las plazas disponibles, puesto que, recordaba, “a esta bolsa de 150 plazas se añadirá en el futuro otro gran espacio de estacionamiento de 175 plazas en el entorno de la plaza de la Concepción, en un solar de más de 6.600 metros cuadrados en la calle Lluís Martínez, con acceso directo desde el nuevo puente del Camino Viejo de Xàtiva”, explicaba.
Por su parte, el regidor de Servicios Municipales, Jordi Vallés, incidía que “en los últimos años se han habilitado miles de plazas de aparcamiento distribuidas por toda la ciudad, muchas de ellas en puntos próximos a equipaciones públicas, zonas educativas o áreas comerciales, con el objetivo de mejorar la movilidad y facilitar el día a día de vecinos y vecinas. Pensamos que la ubicación de este nuevo parking va a contribuir a que las personas puedan estacionar cómodamente y poder acceder cómoda y fácilmente a pie al corazón de la ciudad”, concluía.
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