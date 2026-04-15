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Xàtiva acoge un recital del prestigioso Ciclo Iturbi con Nabeel Hayek, ganador de 2025

El concierto tendrá lugar este domingo, 19 de abril, a las 11:30 horas en el Salón Noble de la Casa de Cultura

El pianista Nabeel Hayek que actuará en Xàtiva dentro del Ciclo Iturbi.

El pianista Nabeel Hayek que actuará en Xàtiva dentro del Ciclo Iturbi. / Ajuntament Xàtiva

Lluis Cebriá

Xàtiva

El Ayuntamiento de Xàtiva acogerá el próximo domingo, 19 de abril, uno de los conciertos del Ciclo de Recitales Iturbi 2026, una iniciativa impulsada por la Diputació de València que tiene como objetivo dar proyección a los jóvenes talentos ganadores del Concurso Internacional de Piano Iturbi.

Cartel del recital en Xàtiva del Ciclo Iturbi.

Cartel del recital en Xàtiva del Ciclo Iturbi. / Levante-EMV

El recital tendrá lugar en el Salón Noble de la Casa de Cultura a las 11:30 horas y correrá a cargo del pianista Nabeel Hayek, ganador de la XXIII edición del Concurso Iturbi. Este ciclo constituye una extensión natural de este certamen, ofreciendo a los premiados una gira de conciertos por diferentes municipios y escenarios destacados, tanto a nivel nacional como internacional.

Xàtiva ocupa la tercera cita de esta gira de cuatro conciertos que ofrecerá el ganador del concurso, junto a otros dos espacios en la provincia de València, y seguida por un concierto especial en la Real Academia de España en Roma.

El Concurso Iturbi es una de las citas pianísticas más relevantes del panorama musical, y con este ciclo de recitales busca acercar la música clásica de primer nivel al territorio. En esta edición, además de Hayek, participan el segundo y tercer premio del concurso, Uladzislau Khandohi y Ruggiero Fiorella, que actuarán en dos ciclos consecutivos de tres conciertos cada uno, siempre en la provincia de València.

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Xàtiva busca consolidarse como un punto de encuentro cultural y musical de alto nivel, reforzando su compromiso con la difusión de la música clásica y el apoyo al talento emergente.

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