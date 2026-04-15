Xàtiva apuesta por el talento teatral local con "La cita dels diumenges"

Xàtiva ha presentado este miércoles el estreno de “La cita dels diumenges”, una producción de la compañía Teatre de la Lluna que llegará al Gran Teatre de Xàtiva el próximo sábado 9 de mayo de 2026 a las 20:00 horas.

Presentación de "La cita dels diumenges" en el Gran Teatre de Xàtiva. / Ajuntament Xàtiva

Esta tragicomedia negra, dirigida por Víctor M. Torres y con texto de la autora setabense Amparo Navarro Iranzo, se enmarca dentro de la programación estable del Gran Teatre como una clara apuesta municipal por apoyar a las compañías locales y fomentar las nuevas autorías escénicas de la ciudad.

Con una duración de 70 minutos y dirigida a público mayor de 16 años, la obra cuenta con un reparto formado por Verónica Calatayud, la propia Amparo Navarro, Anabel Pascual y Pablo Pérez. “La cita dels diumenges” ofrece una mirada punzante y provocadora sobre la fragilidad emocional, la soledad y las heridas del pasado a través de tres mujeres protagonistas. Con un humor corrosivo y momentos de gran tensión, el espectáculo transita entre el absurdo y la ternura, el drama y la comedia, planteando una reflexión sobre los límites entre el amor y la obsesión.

Cartel de "La cita dels diumenges". / Ajuntament Xàtiva

Desde el Ayuntamiento de Xàtiva se ha querido destacar la importancia de iniciativas como esta, que permiten visibilizar el tejido cultural local y ofrecer espacios de exhibición para las compañías de la ciudad, como es el caso de Teatre de la Lluna, así como impulsar la creación dramatúrgica de nuevas voces como la de Amparo Navarro, remarcan fuentes municipales.

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Las entradas ya están disponibles a través de la plataforma Vivaticket 24 h, y también se podrán adquirir de manera presencial en la taquilla del Gran Teatre los martes, en horario de 12:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 19:00 horas. Los precios son de 10 euros en tarifa general y 8 euros con descuento para estudiantes, titulares del Carnet Joven, jubilados, pensionistas y miembros de Amants del Teatre.