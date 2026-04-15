Xàtiva confirma el inicio inminente de las obras del Centre Raimon gracias a la ayuda de la diputación

"Estamos muy satisfechos de haber salvado el proyecto del Centre Raimon d'Activitats Culturals (CRAC) de Xàtiva y sobre todo de poder participar en la recuperación de un bien patrimonial tan relevante como es el Real Monasterio de Sant Clara".

La vicepresidenta primera y portavoz de Ens Uneix la Diputación de Valencia, Natàlia Enguix, se ha pronunciado así después de conocerse -como ha adelantado este miércoles Levante-EMV- que la corporación provincial va a conceder una subvención de 1 millón de euros para llevar a cabo el equipamiento cultural, pendiente de un hilo tras el veto del Consell del PP a la actuación.

Enguix, que ha marcado distancias con el ejecutivo autonómico de Pérez Llorca en este asunto, ha declarado que" el legado de Raimon merece un espacio tan emblemático como Santa Clara" y ha pedido "al resto de administraciones" que "se impliquen" para que el proyecto sea una realidad.

La diputación tiene previsto publicar en los próximos días la resolución con las ayudas a los municipios dentro del Plan de Patrimonio para rehabilitación de monumentos artísticos y culturales y, según ha sabido este diario, el proyecto que lleva el nombre del cantautor de Xàtiva recibiría la máxima puntuación.

La resolución da oxígeno al CRAC después de que la administración autonómica haya iniciado el procedimiento para romper el convenio suscrito en tiempos del Botànic y haya reclamado al Ayuntamiento de Xàtiva la devolución de los 400.000 euros invertidos hasta ahora en una serie de trabajos previos desplegados en Santa Clara.

El alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, ha confirmado este miércoles que las obras de rehabilitación del antiguo convento "empezarán en breve gracias a la subvención" de la Diputación de Valencia. Cerdà ha contrapuesto el gesto de la vicepresidencia primera de la corporación provincial -en manos de Ens Uneix- con la decisión del Consell de exigir el retorno del dinero aportado, que a su juicio "deja en evidencia una actitud sectaria con un proyecto de ciudad que pretende promocionar turísticamente Xàtiva, hacer un centro cultural del más alto nivel en ciudad y rehabilitar una parte importantísima de nuestro patrimonio".

10,2 millones de inversión global

El alcalde ha asegurado que la inyección de la diputación va a ayudar a la materialización de "un centro cultural de referencia en todo el territorio valenciano". El consistorio setabense adjudicó a finales de 2025 las obras del Centre Raimon por un importe de 10,2 millones de euros a la unión temporal formada por las empresas valencianas Estudio Método de la Restauración y Torrescámara.

La corporación municipal ha pedido recientemente un crédito de casi 4 millones de euros que incluye una partida de más de 2 millones para levantar el complejo cultural y busca vías alternativas con otras administraciones superiores como el Gobierno Central para recabar la financiación complementaria que falta para completar la inversión.

Desde la Conselleria de Presidencia aseguraron que van a plantear otro convenio al ayuntamiento «con la misma financiación» para restaurar Santa Clara, pero desmarcándose de la Fundación «Raimon y Annalisa». El nuevo planteamiento, sin embargo, lleva demorándose desde el mes de diciembre. La Generalitat se niega a que la rehabilitación del espacio quede vinculada a la citada entidad, impulsada en 2021 para canalizar todo el legado artístico y personal que el cantautor quiere ceder a su ciudad natal, con la participación inicial del ayuntamiento, la diputación y la administración autonómica.