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Chella inicia un maratón de entrevistas de trabajo para facilitar el acceso al empleo

La jornada, enmarcada en el programa Pactem Futur del Pacte Territorial Costera-Canal, cuenta con la colaboración de Labora, SEPE y la Generalitat

Así ha sido la maratón de entrevista laborales coordinada en Xàtiva

Así ha sido la maratón de entrevista laborales coordinada en Xàtiva

Perales Iborra

Redacción Levante-EMV

Xàtiva

El municipio de Chella acoge una nueva edición del Maratón de Entrevistas de Trabajo, una jornada intensiva de intermediación laboral enmarcada en el programa Pactem Futur, con el objetivo de facilitar el acceso al empleo en las comarcas. El evento tendrá lugar el miércoles 29 de abril, de 09:00 a 14:00 horas, en el Centro Cultural de Chella, situado en la Av. Ronda Blasco Ibáñez, 12.

Las personas interesadas podrán participar enviando su currículum por WhatsApp al 653 554 405 o acudiendo de manera presencial a la C/ Maestro Serrano, 11 de Canals en horario de 09:00 a 14:00 horas. Desde el Pacte Territorial se recuerda a las personas interesadas en participar que deberán indicar el número de la oferta a la que optan al enviar su candidatura. Las personas participantes podrán entrevistarse directamente con empresas, presentar su candidatura y aumentar sus oportunidades de encontrar un empleo.

Durante la jornada se ofertan múltiples puestos de trabajo, entre los que destacan perfiles como confeccionista, personal de mantenimiento, camarero/a, repartidor/a, operario/a de producción, carretillero/a, tractorista agrícola, técnico/a de calidad o ingeniero/a agrónomo/a, entre otros.

La iniciativa está impulsada por el Pacte Territorial Costera-Canal, a través del programa Pactem Futur, y cuenta con la colaboración de LABORA, SEPE y la Generalitat Valenciana, dentro de las políticas activas de empleo en el territorio.

Un evento clave para la Costera y la Canal

El coordinador del Pacte Territorial Costera-Canal, Andreu Bertomeu, destaca que este evento “ya fue un éxito en la edición anterior y este año vuelve a consolidarse como una herramienta útil para acercar oportunidades laborales a la ciudadanía”. Asimismo, subraya que “la administración actúa como nexo entre empresas y personas, facilitando un contacto directo que permite impulsar el acceso a puestos de trabajo de calidad en las comarcas”.

Por su parte, el presidente del Pacte Territorial Costera-Canal y de la Mancomunitat de la Costera-Canal, José Luis Gijón, señala que desde la entidad “estamos muy satisfechos de poder seguir impulsando este tipo de jornadas y de acercarlas cada vez más a la Canal, con Chella como punto de encuentro”.

Además, afirma que, según Labora, el desempleo ha bajado un 11,74 % desde enero de 2025 (datos de marzo de 2026) y que es necesario continuar reforzando esa tendencia, apostando por empleo de calidad que permita a la ciudadanía desarrollar su proyecto de vida en el territorio.

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Finalmente, añade que iniciativas como esta refuerzan la hoja de ruta común y ponen en valor el trabajo conjunto entre ayuntamientos, empresas y ciudadanía para construir el futuro de las comarcas.

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