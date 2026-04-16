La cobertura del cribado de cáncer de mama aumenta al 78% en el área Xàtiva-Ontinyent tras desplomarse en 2024

La Unidad de Prevención del Cáncer de Mama del Departamento de Salud de Xàtiva-Ontinyent consiguió aumentar notablemente la cobertura de mujeres que se sometieron al cribado preventivo en 2025 después de los graves problemas experimentados en 2024, cuando tan solo fueron citadas un 40% de las potenciales usuarias y 10.000 mujeres elegibles se quedaron fuera de la prueba.

Los datos del año pasado, en cambio, reflejan una participación del 78,2 % en el programa de cribado del cáncer de mama en el área Xàtiva-Ontinyent. Así lo ha destacado la directora general de Salud Pública, Begoña Comendador, tras su visita al Centro de Salud Pública de Xàtiva, donde ha analizado los resultados del servicio.

Comendador ha atribuido el incremento del índice de cobertura a diversas actuaciones, como la renovación del equipamiento, el refuerzo del programa, la coordinación con la Unidad de Radiodiagnóstico del Hospital Lluís Alcanyís y la implantación de los equipos profesionales.

La visita de la directora general se ha enmarcado dentro de la estrategia de la Conselleria de Sanidad para reforzar la salud pública y ha puesto de relieve el trabajo que desarrolla este centro de salud en el fortalecimiento de acciones en el ámbito territorial.

Comendador ha mantenido un encuentro de trabajo con el equipo directivo y técnico del centro, en el que se han abordado las principales líneas de actuación en salud pública, con especial atención al impulso de la salud comunitaria.

Uno de los principales aspectos que se han abordado ha sido el desarrollo de los consejos de salud básicos. Estas estructuras, de carácter intersectorial y permanente, tienen como finalidad promover la acción comunitaria en salud, fomentar la participación de la ciudadanía y avanzar en la coordinación entre los agentes implicados en políticas de salud.

Ampliación de los consejos de salud

En este sentido, según indican desde la Conselleria de Sanidad, desde febrero de 2024 "se ha trabajado de manera conjunta entre Salud Pública y Atención Primaria para impulsar su constitución en el territorio". Actualmente, el Departamento de Salud Xàtiva-Ontinyent cuenta con 15 consejos básicos de salud constituidos.

En relación con este proceso, la directora general Begoña Comendador ha destacado que “los profesionales del Centro de Salud Pública de Xàtiva participan activamente en estos espacios y contribuyen al desarrollo de iniciativas de promoción de la salud y prevención de las enfermedades en el ámbito local”.

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En este contexto, “está prevista la colaboración del centro en la Feria de la Salud de Genovés, que se celebrará el próximo 26 de abril, como ejemplo de colaboración entre instituciones y profesionales para promover la salud entre la población”, ha puntualizado la directora general de Salud Pública.