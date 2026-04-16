Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Nueva estaciónTerremotos ValenciaInvestigación a CataláAtraco en BenetússerJuicio Rafa MirCirco del SolCantante Francisco
instagramlinkedin

La cobertura del cribado de cáncer de mama aumenta al 78% en el área Xàtiva-Ontinyent tras desplomarse en 2024

La participación en el programa se situó hace dos años en el 40% y 10.000 mujeres elegibles no fueron citadas para la prueba

La directora general de Salud Pública atribuye la mejora del indicador a la renovación del equipamiento, el refuerzo del programa y la implantación de equipos profesionales

El cribado del cáncer de mama puede ayudar a reducir la incidencia y mortalidad del tumor de pulmón en mujeres

El cribado del cáncer de mama puede ayudar a reducir la incidencia y mortalidad del tumor de pulmón en mujeres

Sergio Gómez

Sergio Gómez

Xàtiva

La Unidad de Prevención del Cáncer de Mama del Departamento de Salud de Xàtiva-Ontinyent consiguió aumentar notablemente la cobertura de mujeres que se sometieron al cribado preventivo en 2025 después de los graves problemas experimentados en 2024, cuando tan solo fueron citadas un 40% de las potenciales usuarias y 10.000 mujeres elegibles se quedaron fuera de la prueba.

Los datos del año pasado, en cambio, reflejan una participación del 78,2 % en el programa de cribado del cáncer de mama en el área Xàtiva-Ontinyent. Así lo ha destacado la directora general de Salud Pública, Begoña Comendador, tras su visita al Centro de Salud Pública de Xàtiva, donde ha analizado los resultados del servicio.

Comendador ha atribuido el incremento del índice de cobertura a diversas actuaciones, como la renovación del equipamiento, el refuerzo del programa, la coordinación con la Unidad de Radiodiagnóstico del Hospital Lluís Alcanyís y la implantación de los equipos profesionales.

La visita de la directora general se ha enmarcado dentro de la estrategia de la Conselleria de Sanidad para reforzar la salud pública y ha puesto de relieve el trabajo que desarrolla este centro de salud en el fortalecimiento de acciones en el ámbito territorial.

Comendador ha mantenido un encuentro de trabajo con el equipo directivo y técnico del centro, en el que se han abordado las principales líneas de actuación en salud pública, con especial atención al impulso de la salud comunitaria.

Uno de los principales aspectos que se han abordado ha sido el desarrollo de los consejos de salud básicos. Estas estructuras, de carácter intersectorial y permanente, tienen como finalidad promover la acción comunitaria en salud, fomentar la participación de la ciudadanía y avanzar en la coordinación entre los agentes implicados en políticas de salud.

Ampliación de los consejos de salud

En este sentido, según indican desde la Conselleria de Sanidad, desde febrero de 2024 "se ha trabajado de manera conjunta entre Salud Pública y Atención Primaria para impulsar su constitución en el territorio". Actualmente, el Departamento de Salud Xàtiva-Ontinyent cuenta con 15 consejos básicos de salud constituidos.

En relación con este proceso, la directora general Begoña Comendador ha destacado que “los profesionales del Centro de Salud Pública de Xàtiva participan activamente en estos espacios y contribuyen al desarrollo de iniciativas de promoción de la salud y prevención de las enfermedades en el ámbito local”.

Noticias relacionadas

En este contexto, “está prevista la colaboración del centro en la Feria de la Salud de Genovés, que se celebrará el próximo 26 de abril, como ejemplo de colaboración entre instituciones y profesionales para promover la salud entre la población”, ha puntualizado la directora general de Salud Pública.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El presidente de Mercadona pone el contador a cero en las cuentas del Roig Arena
  2. Unos 100.000 migrantes de la Comunitat Valenciana tienen dos meses y medio para regularizar su situación
  3. Una avería eléctrica interrumpe la circulación entre Alboraia Peris-Aragó y Alameda en una jornada de huelga en Metrovalencia
  4. La Agencia Tributaria todavía no ha arreglado la casilla para aplicar las deducciones autonómicas en la C. Valenciana
  5. UGT denuncia la 'insostenible' situación del complejo educativo de Cheste: un año sin agua y problemas de suministro
  6. Muere un motorista en un accidente de tráfico en la V-30 en Paterna
  7. Adiós al sol: la Aemet pronostica el regreso de la lluvia y las tormentas a la Comunitat Valenciana
  8. El Nou Mestalla avanza: ya se instalan pilares y anillos de compresión de su cubierta rumbo a su apertura en 2027

Todos los cronistas de la Vall d'Albaida ingresan en la Academia Valenciana de Cronistas Oficiales

Todos los cronistas de la Vall d'Albaida ingresan en la Academia Valenciana de Cronistas Oficiales

La revisión técnica del Ontinyent Participa se cierra con un récord de 206 propuestas

La revisión técnica del Ontinyent Participa se cierra con un récord de 206 propuestas

Xàtiva conmemora el 25 de abril con un homenaje a los maulets centrado en la memoria y la cultura popular

Xàtiva conmemora el 25 de abril con un homenaje a los maulets centrado en la memoria y la cultura popular

La cobertura del cribado de cáncer de mama aumenta al 78% en el área Xàtiva-Ontinyent tras desplomarse en 2024

La cobertura del cribado de cáncer de mama aumenta al 78% en el área Xàtiva-Ontinyent tras desplomarse en 2024

Xàtiva habilita un punto social para la regularización de migrantes con un equipo de 8 profesionales

Xàtiva habilita un punto social para la regularización de migrantes con un equipo de 8 profesionales

El llegat de Raimon destinat al CRAC a Xàtiva: d’una valuosa col·lecció d’art a 10.000 llibres i documents

El llegat de Raimon destinat al CRAC a Xàtiva: d’una valuosa col·lecció d’art a 10.000 llibres i documents

Estanislao Calabuig protagoniza la escapada del día en el Memorial Cirilo Zunzarren de Estella

Estanislao Calabuig protagoniza la escapada del día en el Memorial Cirilo Zunzarren de Estella

El legado de Raimon destinado al CRAC en Xàtiva: de una valiosa colección de arte a 10.000 libros y documentos

El legado de Raimon destinado al CRAC en Xàtiva: de una valiosa colección de arte a 10.000 libros y documentos
Tracking Pixel Contents