La Coordinadora de Pensionistas pide una consulta ciudadana sobre la recogida 'puerta a puerta' en Ontinyent

La Coordinadora de Pensionistas de la Vall d'Albaida ha pedido al Ayuntamiento de Ontinyent la "paralización" del nuevo modelo de recogida de la basura 'puerta a puerta' y la convocatoria de una consulta popular para decidir qué sistema se implanta en el municipio, medio año después de la adjudicación del millonario contrato del servicio.

La plataforma se suma así al debate generado en torno a la puesta en marcha del 'puerta a puerta' para todas las fracciones de residuos, después de que una campaña vecinal haya recopilado más de 4.000 firmas en contra del sistema.

A través de un comunicado público, el colectivo comarcal de pensionistas aboga por un proceso más "consensuado" con la ciudadanía y plantea alargar a "al menos un año" la campaña de información y concienciación para facilitar la adaptación de la gente.

La Coordinadora de Pensionistas pide más medidas pedagógicas y muestra su preocupación por el impacto económico del nuevo servicio, ante la subida del recibo. También sugiere como alternativa la "remunicipalización del servicio".

Batería de preguntas del PP

Por su parte, el Partido Popular de Ontinyent ha registrado una batería de preguntas para su contestación por escrito en relación con la implantación del nuevo sistema de recogida de residuos puerta a puerta, tras no haber podido formularlas en los plenos ordinarios de febrero y marzo.

El portavoz popular, Rafa Soriano, asegura que estas preguntas “responden a la necesidad de que el gobierno municipal dé explicaciones urgentes y por escrito sobre un sistema que ha generado una gran preocupación social por su coste y por las dificultades que supondrá en el día a día de los vecinos”.

Entre las cuestiones planteadas, el Partido Popular solicita información detallada sobre la distribución definitiva de las islas de aportación y su coste, las reubicaciones realizadas, la bonificación de 27 euros anunciada por el gobierno —de la que piden conocer su encaje en la ordenanza, su financiación y los criterios de aplicación—, así como las sucesivas modificaciones introducidas en el sistema, su respaldo técnico y su impacto económico.

Asimismo, los populares piden aclarar el coste total de contenedores y cubos, el destino de la subvención europea, los indicadores que avalan que el sistema “funciona”, tal y como afirma el alcalde, o si existen informes técnicos comparativos con otros modelos alternativos, como el sistema mixto propuesto por el Partido Popular. También reclaman datos sobre el número de quejas registradas, la participación ciudadana en el proceso y si el gobierno contempla "rectificar o revertir parcialmente el modelo ante el rechazo social".

Soriano ha recordado que “desde el Partido Popular llevamos más de dos años advirtiendo de este error, desde la creación del grupo de trabajo y en todas las votaciones clave, como el pleno del 28 de noviembre de 2024 en el que se aprobó el pliego del contrato, o en la ordenanza y la ordenanza fiscal, donde votamos en contra con argumentos claros y de cara a la ciudadanía”.

En este sentido, el portavoz popular ha subrayado que “siempre hemos cuestionado la falta de participación ciudadana, la ausencia de incentivos reales para quien recicla correctamente y, sobre todo, la elección del modelo más caro y más complicado para los vecinos, que además les resta libertad”. “Antes se podía depositar cartón y envases las 24 horas del día, los siete días de la semana, y ahora habrá limitaciones horarias; o la fracción resto, que ha pasado de seis días semanales a apenas la mitad. Eso no es mejorar el servicio, es empeorarlo”, ha añadido.

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Por último, Soriano ha concluido que “gobernar desde la prepotencia, pensando que una mayoría absoluta les hace inmunes, es el mayor error que puede cometer un gobierno”. “Después de tantos años al frente del Ayuntamiento, han acabado creyendo que tienen carta blanca para imponer decisiones sin escuchar a nadie, pero la realidad les ha estallado en la cara. Ontinyent merece un gobierno que escuche, dialogue y rectifique cuando se equivoca”, ha apostillado el portavoz popular.