La Costera es prepara per a la gran festa per la llengua amb el Premi Sambori i la Trobada d'Escoles
La Coordinadora d'Escoles en Valencià de la Costera està enllestint la celebració de la XXXIV Trobada, que tindrà lloc el proper 9 de maig en Llocnou d'en Fenollet
La Costera es prepara per a la gran festa per la llengua amb el lliurament dels Premi Sambori i la XXXIV Trobada d'Escoles en Valencià, que enguany tindrà lloc el proper 9 de maig a Llocnou d'en Fenollet. El pòrtic de la Trobada és reconeixement a la creativitat literària de l’alumnat. Un esdeveniment que celebra l’acte de lliurament del 28é Premi Sambori a la Costera, el certamen de narrativa en valencià que any rere any bat rècords de participació a les escoles i instituts.
La festa literària s’amplia, i des de fa quatre anys es celebra l’acte del lliurament del Premi Sambori a la Canal de Navarrés. Aquesta unió simbolitza la col·laboració entre comarques veïnes per enfortir l’ús social i acadèmic de la llengua en tot el territori, remarquen des de la Coordinadora d'Escoles en Valencià de la Costera, organitzadora de la festa en aquest territori. A La Canal de Navarrés han participat cinc centres d'educació infantil i primària i un d'educació secundària, amb un total de 526 alumnes, 32 aules i amb la col·laboració 19 mestres. El lliurament del Premi Sambori a la Canal de Navarrés serà el 17 d'abril a l'Auditori Municipal de Xella a les 18 hores. A més de l'assitència de guardonats i guardonades, es comptarà amb l'animació del conta contes El Gran Jordiet.
A la comarca de La Costera han participat vint-i-dos centres d'educació Infantil i primària , un d'educació especial, set d'educació secundària. 3.074 alumnes, 226 aules i amb la col·laboració de 451 mestres. A la Costera l'acte de lliurament serà el 24 d'abril a l'Auditori Municipal de Llocnou d'En Fenollet a les 18 hores. En aquesta ocasió ens acompanyarà el Mag Carlos Barfi. Des de la Coordinadora d'Escoles en Valencià de la Costera manifesten que "és el moment de mostrar el nostre orgull per una llengua que ens uneix i de reconéixer el talent literari dels nostres infants i joves capaços de contar històries plenes d'emocions i reflexions".
La XXXIV Trobada d’Escoles en Valencià de la Costera, aquest any se celebrarà a Llocnou d'En Fenollet el proper dissabte 9 de maig. La comarca es tornarà a unir per reivindicar l'ensenyament en valencià com a model d'èxit, qualitat i futur. Sota el lema d’enguany, “Tenim història, som futur”. Lema que, ens convida a agafar forces pels anys que venen, des de l'experiència que ens dona una trajectòria consolidada en la defensa de la llengua, però, alhora, ens fa posar el focus en el futur pel qual continuem treballant des de la col·lectivitat. En definitiva, és, alhora, una al·lusió al camí recorregut per la cultura pròpia, i un missatge d'esperança compartida en un moment en què ens cal, potser més que mai, fer comunitat i reconstruir els afectes.
La jornada arrancarà amb la tradicional cercavila i donarà pas a una programació que convertirà els carrers en un formiguer d’activitat. La previsió de tallers didàctics és al voltant de vuitanta organitzats per centres educatius, associacions i entitats culturals, universitats..., a més d’actuacions de muixerangues, danses populars i música en directe.
Un altaveu per a la comunitat educativa
Des de l'organització es remarca que la Trobada no és només un esdeveniment lúdic, sinó una acció col·lectiva de suport a l'escola pública i en valencià. "Volem convidar totes les famílies, docents i veïns de la Costera i la Canal de Navarrés a sumar-se a aquesta celebració. Les Trobades d'escoles a la Costera són com un referent en la defensa de la cultura i la llengua pròpies".
