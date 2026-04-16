Todos los cronistas de la Vall d'Albaida ingresan en la Academia Valenciana de Cronistas Oficiales

La Lonja de València, monumento histórico y patrimonio de la humanidad por la Unesco, ha acogido hoy la segunda sesión para la constitución definitiva de la Academia Valenciana de Cronistas Oficiales de la Comunitat Valenciana. Un total de 55 cronistas han tomado posesión del título de académico en el acto solemne, de ellos siete cronistas son de la Vall d'Albaida.

Los cronistas son Antoni Ferrando, cronista de Benicolet, Daniel Alfonso, cronista de Otos, Ferran Castelló, cronista de Aielo se Malferit, Rafael Canet, cronista de Llutxent, Josep Vicent Vidal, cronista de l'Olleria, Javier Herrero, cronista de Benigànim y Rafa Benavent, cronista de Quatretonda, a pesar de que estos dos últimos no estuvieron en la constitución.

Este ingreso de los cronistas en la nueva academia se suma al que ya se produjo en febrero pasado donde cuatro cronistas de la Vall d'Albaida fueron académicos fundadores, Alfred Bernabeu, cronista de Ontinyent, Josefa Sempere, cronista de Bocairent, Antonio Calzado, cronista de la Pobla del Duc y Emili Casanova, cronista de Agullent.

Con un total de 11 cronistas oficiales, la Vall d'albaida es una de las comarcas más representadas. Todos ellos han ingresado por méritos propios en la recientemente creada Academia Valenciana de Cronistas Oficiales (AVCO)

Además, en el acto se ha aprobado el nombramiento como académico de honor del historiador albaidí, Abel Soler. Soler cuenta con más de ciento libros escritos sobre los pueblos valencianos.

Varias autoridades municipales de la Vall d'Albaida han acompañado a sus cronistas. Ivan Martínez, alcalde de Benicolet; Christian Verdú, alcalde de Aielo de Malferit, Mate Castelló, regidora de cultura de Aielo de Malferit; Maria Olivares, regidora de educación de Otos; Juan Ricardo Ruano, regidor de cultura y fiestas de l'Olleria y Rubén Morrió, regidor de promoción económica de l'Olleria han acudido a la cita.

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El presidente de la nueva institución valenciana, Josep Ramón Sanchis, ha agradecido "la implicación de todos los compañeros" y los ha invitado a "continuar en sus estudios e investigaciones para hacer más grande el patrimonio local de los pueblos valencianos". Las próximas actividades de la Academia Valenciana de Cronistas girarán alrededor del cumpleaños de la muerte del Rey Jaime I, que este año hace 750 años de su traspaso.