El equipo Junior del Club Ciclista Ontinyent queda octavo en el Gran Premio Montemayor de Córdoba

El Club Ciclista Ontinyent disfrutó de un intenso fin de semana deportivo. El equipo Junior disputó el Gran Premio Montemayor de Córdoba, puntuable para la Copa de España Junior, mientras que el conjunto cadete completó el Campeonato Autonómico celebrado en Vilafamés.

Ciclistas del CC Ontinyent en la competición celebrada en Córdoba. / Club Ciclista Ontinyent

El equipo Junior Guerola / Perfil 10 participó en el 51 Gran Premio Montemayor, puntuable para la Copa España Junior, con 26 equipos de todo el territorio nacional y 188 ciclistas inscritos. La prueba constaba de un recorrido de 57 kilómetros al que se le dieron dos vueltas, totalizando 115 kilómetros, con final en las duras rampas del mirador de Campiña.

El vencedor fue Javier Moscoso, del equipo Sanse, con un tiempo de 2 horas 48 minutos 55 segundos, producto de una escapada de cinco ciclistas que, al final, se quedaron dos. El pelotón estuvo a punto de dar alcance en los últimos metros finales, a tan solo 6 segundos. En el grupo principal se situaron tres ciclistas del Guerola / Perfil 10, Borja Giménez, Jorge Alarcón y Beltrán Raso, que, con ello, consiguieron una meritoria 8ª posición en la clasificación por equipos, consolidando el buen nivel que están desarrollando los ciclistas integrantes del equipo Guerola /Perfil 10.

El equipo ontinyentí se desplazó con 8 ciclistas: Borja Giménez (19º), Jorge Alarcón (23º), Beltrán Raso (37º), Pau Santamaría, Federico Velázquez, Javier Delgado, Joan Sanchis e Iván Buleo. La próxima cita será este próximo fin de semana, 18 y 19 de abril, en la Vuelta a Murcia.

Autonómico

Por su parte, el equipo cadete Guerola tomó parte en el Campeonato Autonómico disputado en Vilafamés, una prueba marcada por la dureza del recorrido y las complicadas condiciones meteorológicas.

La carrera se desarrolló sobre un circuito tipo clásica de primavera, con especial protagonismo de una bajada peligrosa, con presencia de baches y hoyos, que obligó a extremar la precaución, más aún con la lluvia que acompañó durante la jornada. El trazado incluía el paso por el puerto y por la propia población de Vilafamés.

El desarrollo de la prueba provocó la ruptura del pelotón en dos grandes grupos. En el grupo delantero lograron situarse los corredores del Guerola Héctor Albero, Álex Tortosa y Aitor Selva. Pero, las caídas sufridas por Tortosa y Selva condicionaron sus opciones en el tramo final. Por su parte, Álex Vallés trató de enlazar nuevamente con el grupo principal, en un esfuerzo notable dadas las circunstancias de carrera. A pesar de las dificultades, todos los corredores del equipo ontinyentí consiguieron finalizar la prueba, demostrando compromiso y capacidad de sacrificio, destacan desde el CC Ontinyent.

Noticias relacionadas

El mejor resultado lo consiguió Héctor Albero, que logró una meritoria octava posición en un Campeonato Autonómico de gran nivel. Este tipo de competiciones, con recorridos exigentes y condiciones adversas, suponen un importante aprendizaje para los ciclistas del equipo, que continúan su progresión enfrentándose a escenarios propios del ciclismo de alto nivel.