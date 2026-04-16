Estanislao Calabuig protagoniza la escapada del día en el Memorial Cirilo Zunzarren de Estella

El ciclista de Ontinyent Estanislao Calabuig volvió a protagonizar la escapada del día en el Memorial Cirilo Zunzarren, celebrado en Estella (Navarra) el pasado fin de semana. Calabuig estuvo rodando prácticamente toda la carrera en solitario y, finalmente, fue cazado a pocos kilómetros de la meta. Terminó en el puesto 43 de la clasificación general. No obstante, sigue demostrando las ganas de conseguir el ansiado triunfo en la presente temporada.

Otro ontinyentí, Iker Soriano, terminó por primera vez entre los diez primeros en una carrera profesional, ya que logró el noveno puesto en la Clásica de Pascua disputada en Padrón (Galicia). En esta prueba corren juntos los profesionales junto a los amateurs, en pos de que estos últimos puedan codearse con ciclistas de una categoría superior. El ganador de la carrera fue el holandés Mats Wenzel, mientras que segundo fue Javier Cubillas, corredor de la Vall d'Uixó que milita en el equipo Movistar Academy.

Ciclistas de las comarcas en una de las pruebas del pasado fin de semana. / Levante-EMV

Campeonato autonómico

Por otra parte, el ciclista de Ontinyent José Manuel Perales fue el mejor clasificado entre los ciclistas de la comarca en el Campeonato Autonómico de categoría cadete, que se celebró el pasado domingo en Vilafamés. Perales fue séptimo, seguido de Héctor Albero en el 8º puesto, mientras que Nicolás Donat terminó 30º, Alex Vallés 42º, Lucas Albero 52º, Mark Hervás 53º, Alex Tortosa 54º, Andreu Sansaloni 56º, Álvaro Gil 72º, Alejandro Bea 73º y Pau Soriano 76º.

Noticias relacionadas

Vicent Andrés, con el equipo ciclista español en la París-Roubaix. / Levante-EMV

Vicent Andrés en la París-Roubaix

Vicent Andrés comprobó con sus propias piernas lo que es el infierno del norte y la París-Roubaix, considerada una de las pruebas ciclistas más duras del mundo. El corredor de Canals consiguió finalizar en el puesto 56 en la primera ocasión que participaba. El de Canals defendió los colores de España y estuvo bien, fue el tercer mejor español clasificado.