El estudiante de Ontinyent que arrasa en las olimpiadas científicas: del oro nacional en Zaragoza al sueño de Brasil

El estudiante de 2.º de Bachillerato del IES Pou Clar de Ontinyent, Marc Senabre Sanz, ha conquistado un destacado doble éxito académico en las principales competiciones científicas estatales.

Primero se alzó con la medalla de bronce en la fase nacional de la LXII Olimpiada Matemática Española, celebrada del 12 al 15 de marzo en Las Rozas (Madrid), mientras que el pasado fin de semana consiguió la medalla de oro de la XXXVII Olimpiada Española de Física, que tuvo lugar del 10 al 13 de abril en Zaragoza.

Este último resultado ha abierto a Marc Senabre las puertas para seguir escalando peldaños y disputar torneos a nivel internacional, puesto que formará parte del equipo español en la próxima Olimpiada Iberoamericana de Física, que se celebrará en Brasil.

La trayectoria de Marc en estas competiciones evidencia una evolución sostenida basada en el esfuerzo y la excelencia. En el ámbito de las matemáticas, el curso pasado ya se clasificó para la fase nacional celebrada a Melilla después de obtener el primer lugar en las fases comarcal, provincial y autonómica, mientras que en 1.º de Bachillerato consiguió el tercer lugar en la fase provincial de València. En cuanto a la Física, también el curso pasado obtuvo el tercer puesto a nivel provincial, consolidando este año su progreso con la consecución de la medalla de oro a nivel estatal.

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Talento y dedicación

Desde el IES Pou Clar han valorado "muy positivamente" este logro, que "refleja no solo el talento y la dedicación del alumno, sino también el compromiso del centro con el fomento del pensamiento científico, la excelencia académica y el apoyo a su alumnado en retos de alto nivel", indican en un comunicado, en el que desean a Marc mucha suerte en su próxima experiencia internacional.