Fallece el operario de una grúa al intentar levantar un tractor volcado en Vallada

Ha ocurrido este mediodía, sobre las tres y media de la tarde. Todo apunta a una concatenación de factores con un desenlace fatal. El conductor de una grúa ha fallecido hoy mientras intentaba levantar un tractor que había volcado horas antes en un camino rural perteneciente al término municipal de Vallada. Las fuentes consultadas por Levante-EMV han confirmado el deceso del operario. La Guardia Civil y la Policía Local de Vallada han movilizado efectivos hasta la zona. Actualmente, se está investigando lo ocurrido para esclarecer los factores que han desencadenado el accidente laboral.

Antes, por la mañana, el conductor del tractor implicado había volcado en un camino rural. Ha perdido el control del vehículo tras coincidir en la vía con un utilitario. Dada la poca distancia entre ambos, ha intentado acercarse al arcén y su tractor ha acabado cayendo al lado de la carretera. Ha podido salir sin problemas.

Sin embargo, el fatal incidente ha ocurrido horas después. Una grúa ha sido movilizada para intentar sacar el vehículo agrícola volcado y su operario ha resultado fallecido tras un accidente laboral. Las fuentes consultadas explican que "aún no está claro lo que ha pasado. Ha podido apretar el botón equivocado mientras estaba realizando la maniobra y ha acabado aprisionado".

Noticias relacionadas

Hasta el lugar de los hechos también se han trasladado tres dotaciones del Consorci de Bombers y dos ambulancias.