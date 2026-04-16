Famílies pel Valencià, el AFA del Lluís Vives y la Coordinadora de Pensionistes, premios Roure 2026

Compromís per Ontinyent ha dado a conocer este jueves las entidades galardonadas en la XXVII edición de los Premis Roure Valencià, unos reconocimientos que otorga desde hace más de dos décadas la formación valencianista para destacar la lucha, valores y compromiso de personas y colectivos en diferentes ámbitos de la sociedad local y comarcal. Este año, los colectivos galardonados son Famílies pel Valencià de la Vall d'Albaida, la Asociación de Familias de Alumnos del CEIP Lluís Vives de Ontinyent, y la Coordinadora de Pensionistes de la Vall d'Albaida. Además, también se entregará la cuarta edición del Premi Roure a la Trajectòria, que será desvelado en el mismo acto, y reconocerá una persona del colectivo de Compromís per Ontinyent, por su trabajo por el proyecto valencianista, progresista y ecologista. El acto tendrá lugar el jueves 7 de mayo, a las 19.00 horas, en el Centre Cultural Caixa Ontinyent (calle Gomis, 3).

En palabras del portavoz de Compromís per Ontinyent, Nico Calabuig, “volvemos a celebrar los Premis Roure Valencià, y lo hacemos con mucha ilusión y ganas. Estamos preparando un acto muy bonito y con un formato renovado, puesto que celebraremos la entrega de los galardones con acompañamiento musical, y posteriormente tendrá lugar un vino de honor para todas las personas asistentes. Los Premis Roure Valencià demuestran la esencia de nuestro proyecto político, y queremos abrirlos a toda la ciudadanía para que nos acompañen en una jornada tan especial”.

Noticias relacionadas

Calabuig ha apuntado que “este año hemos querido remarcar el trabajo incansable de tres colectivos que han luchado mucho por el bienestar de todas y todos. En cuanto a Famílies pel Valencià de la Vall d'Albaida, queremos destacar su movilización en defensa de nuestra lengua a la educación, ante los reiterados ataques de la actual Generalitat y el intento de arrinconar el valenciano con la consulta lingüística. Respecto al AFA del CEIP Lluís Vives, queremos reconocer su lucha por recuperar una necesidad tan esencial como era la educadora infantil de educación especial del centro, y también la plaza de pedagogía terapéutica que continúa pendiente. En el caso de la Coordinadora de Pensionistes, queremos agradecer su constancia y reivindicación firme de los servicios públicos, como la sanidad o las pensiones, además de su defensa de la paz. Los tres colectivos son ejemplo de unos valores y unas luchas que compartimos plenamente desde Compromís per Ontinyent”. “Además, volveremos a entregar el premio Roure a la Trajectòria en el Compromís, que nos permitirá homenajear a una persona de nuestro colectivo por su trabajo e implicación a lo largo de los años. Este año hemos actualizado el formato del acto, con acompañamiento musical y un vino de honor posterior. Y en los próximos días anunciaremos los cargos de Compromís que nos acompañarán en esta tarde tan bonita. Como siempre, hacemos un llamamiento a toda la ciudadanía para que nos acompañe en una jornada llena de emociones y reivindicación. El Ontinyent del presente y el futuro se construye a cada paso, y nosotros continuamos adelante para hacerlo posible. Os esperamos a todas y todos”, ha concluido Nico Calabuig.