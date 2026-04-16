El legado de Raimon destinado al CRAC en Xàtiva: de una valiosa colección de arte a 10.000 libros y documentos

Fue en julio de 2020 cuando Raimon y su mujer Annalisa Corti hicieron públicas sus intenciones de crear una fundación con el objetivo de vertebrar la donación de casi todos los bienes del matrimonio a la ciudad natal del cantautor, Xàtiva. El lugar escogido para albergar el legado fue el antiguo convento de Santa Clara, huérfano de vida desde que las últimas monjas lo abandonaron hace 25 años y pendiente de restauración desde que el ayuntamiento formalizó su adquisición a un banco, en 2016.

En tiempos del Botànic, la Generalitat Valenciana se comprometió a inyectar 3 millones de euros para materializar el Centre Raimon d'Activitats Culturals (CRAC), un espacio concebido para celebrar la figura del autor de 'Al vent' y atesorar su rico patrimonio artístico, pero también destinado a convertirse en un foco de actividad cultural, al alcance de toda la sociedad.

El Consell del PP, sin embargo, ha decidido desvincularse del proyecto: la dirección general de Administración Local ha comunicado la no renovación del convenio con el Ayuntamiento de Xàtiva y ha reclamado al consistorio el retorno de 400.000 euros aportados hasta ahora para una serie de trabajos previos en Santa Clara, a tiempo que ha dejado claro que no destinará ni un euro a la rehabilitación del complejo arquitectónico si la misma queda condicionada a la vinculación futura del espacio con la Fundación Raimon y Annalisa, que nació participada en un principio tanto por el Ayuntamiento de Xàtiva, como por el Ministerio de Cultura, la Diputación de Valencia y la propia Generalitat.

Esta semana, el anuncio setabense ha anunciado el inicio de las obras del equipamiento cultural "en breve" tras confirmarse la concesión de una subvención de 1 millón de euros de la diputación.

Obras de arte

Pero, ¿cuál es legado que albergaría el CRAC para su disfrute público? El célebre cantautor setabense anunció la donación de una incalculable colección de arte en buena medida atesorada por los regalos de los propios autores coetáneos suyos y que contiene obras de Antoni Tàpies , Joan Miró, Antonio Saura, Eduardo Chillida, Eduardo Arroyo o Miquel Barceló . A estos elementos se les sumarían más de 10.000 libros de la biblioteca personal de Raimon y Annalisa -que no han tenido descendientes-, junto con la discografía original propia del cantante, documentos profesionales como partituras o la correspondencia del autor. El patrimonio inmueble que el matrimonio posee en Barcelona o Xàbia también queda inscrito en la fundación.

"Yo soy un hijo de Xàtiva, si no me comportara así sería un desagradecido, un ‘fill de puta’ hablando mal. Xàtiva es mi pueblo, mi casa. De allí es mi familia, allí me crié. Ha sido el nido donde nací, siempre he mantenido contacto con su gente". Así explicó recientemente a este diario Raimon, de 85 años, su decisión de dejar su legado en la ciudad en la que nació.

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Según los estatutos de la Fundación Raimon y Annalisa, la finalidad de la entidad es reunir, custodiar, difundir e investigar toda la documentación, en cualquier formato, relativa a la obra y vida de Raimon, con el propósito de hacerla accesible y darle un uso educativo y científico. "Asimismo, la Fundació favorecerá el conocimiento y la investigación en el ámbito cultural mediante la edición de publicaciones, la organización de acontecimientos culturales, la promoción de representaciones artísticas y musicales, y el establecimiento de vínculos de colaboración con otras instituciones culturales", señala el texto fundacional del órgano.