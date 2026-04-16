Ontinyent lanza una nueva web sobre Memoria Democrática

Coincidiendo con la semana en que se conmemora el aniversario de la II República Española, el Ayuntamiento de Ontinyent ha puesto en marcha una nueva página web dedicada a la Memoria Democrática de la ciudad, una plataforma digital que permite consultar y difundir el conjunto de actuaciones impulsadas en este ámbito durante la última década.

El portal, accesible a través del enlace www.memoriademocratica.ontinyent.es, reúne documentación, materiales audiovisuales e información sobre proyectos y actividades que se han desarrollado desde la creación de la Comisión para la Recuperación de la Memoria Democrática de Ontinyent.

La nueva web se estructura en siete grandes apartados y ofrece una visión global del trabajo institucional desarrollado para preservar y divulgar la memoria democrática local. Entre los contenidos se pueden encontrar documentales producidos en los últimos años, información sobre los refugios antiaéreos de la Guerra Civil, los itinerarios urbanos de memoria democrática o el proyecto Stolpersteine, que recuerda las personas de Ontinyent deportadas en los campos de concentración nazis.

El regidor de Memoria Democrática del Ayuntamiento de Ontinyent, Àlex Borrell, sostiene que “con esta nueva web queremos facilitar el acceso de la ciudadanía a toda la información sobre las políticas de memoria democrática que se han impulsado en la ciudad y poner en valor el trabajo realizado durante estos años”. Borrell remarca que “la recuperación de la memoria democrática es también una tarea pedagógica y de construcción de valores cívicos, porque conocer el pasado nos ayuda a defender los principios de libertad, democracia y derechos humanos”.

La web incluye en la introducción un repaso por el contexto y el origen de las políticas municipales en este ámbito, que se remontan al pleno municipal del 26 de febrero de 2015, cuando se aprobó la moción para la recuperación de la memoria democrática de Ontinyent y se inició el proceso de creación de la comisión municipal. Desde entonces, el Ayuntamiento ha desarrollado numerosas iniciativas orientadas a la recuperación, protección y divulgación de la memoria democrática. Uno de los proyectos más relevantes ha sido el proceso de localización, recuperación e identificación de las trece víctimas fusiladas al cementerio municipal el 15 de diciembre de 1939, que culminó con la dignificación y soterramiento de sus restos y la inauguración de un memorial al mismo cementerio en 2019, coincidiendo con el 80 cumpleaños de los hechos.

Refugios antiaéreos

La web también dedica un apartado específico a los refugios antiaéreos construidos a Ontinyent durante la Guerra Civil, testigos del esfuerzo colectivo para proteger la población civil ante los bombardeos. Entre los espacios destacados se encuentran el refugio del Regall y el refugio Tortosa y Delgado, adaptados para visitas guiadas dirigidas a centros educativos, grupos turísticos y público en general. Otro de los contenidos destacados es el proyecto Stolpersteine, impulsado a nivel europeo por el artista alemán Gunte Demnig, al cual Ontinyent se sumó para recordar las personas deportadas en los campos de concentración nazis.

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Además, la plataforma incluye información sobre el itinerario de los espacios de memoria democrática de Ontinyent, un recorrido formado por doce puntos con paneles informativos con códigos QR distribuidos por la ciudad que permite conocer espacios vinculados a la Segunda República, la Guerra Civil y los primeros años de la dictadura franquista. La web también integra una sección de documentales que permite visualizar producciones como Las Mamás Belgas, dedicado al grupo de enfermeras belgas que trabajaron en el Hospital Militar Internacional de Ontinyent durante la Guerra Civil; Los 13 de la Cuerda, sobre los fusilamientos de 1939 y el proceso de exhumación de las víctimas; o el documental 113, centrado en la lucha de familiares de personas fusiladas y enterradas a la fosa 113 del cementerio de Paterna.