El pintor setabense José Samit dona al Ayuntamiento de Almansa un cuadro sobre Felipe V

La "Batalla de Almansa" -que tuvo lugar el 25 de abril de 1707- es recordada como uno de los capítulos clave en la Guerra de Sucesión española, interludio de posterior "crema" de Xàtiva que tuvo lugar meses después. El cuadro de Felip V sigue boca abajo en el Museu de Belles Arts, convirtiéndose en un símbolo de la capital de la Costera. Mucho ha llovido desde entonces, pero la figura de rey Borbón que ordenó arrasar la ciudad aún está presente en el imaginario colectivo. Y cada cierto tiempo aparece recordada en forma de obra artística. Ahora, el turno le ha llegado con un cuadro que el pintor setabense José Samit ha donado al Ayuntamiento de Almansa.

Así, desde el consistorio de la ciudad albaceteña confirman que el concejal de Cultura Borja López ha visitado hoy Xàtiva para recoger el citado que "representa a Felipe V y la quema de Xàtiva".

El pintor José Samit y el concejal de Cultura de Almansa Borja López, posan junto al cuadro. / Levante-EMV

"Este cuadro ha sido donado al patrimonio municipal de Almansa, lo que supone una ampliación significativa de nuestra colección de obras de arte y refuerza nuestro compromiso con la conservación y difusión de la historia. La obra pasará ahora a manos del equipo técnico municipal del archivo, donde se procederá a su correcta documentación, catalogación y estudio. Posteriormente, será expuesta en el Museo de la Batalla, donde podrá ser contemplada por vecinos y visitantes. Queremos agradecer esta donación, que contribuye a enriquecer el legado cultural de nuestra ciudad", exponen.

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No es la primera vez que Samit dona uno de sus cuadros a una administración pública. En 2018, por ejemplo, donó a la Colegiata de Xàtiva un cuadro de la Verge de la Seu.