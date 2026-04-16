El PSPV de Ontinyent pide al consistorio que refuerce los recursos municipales para la regularización de migrantes

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Ontinyent ha llamado al alcalde, Jorge Rodríguez, a "actuar con responsabilidad institucional y abandonar cualquier actitud de bloqueo" para "garantizar la correcta aplicación del Real Decreto de regularización extraordinaria de personas migrantes aprobado por el Consejo de Ministros", después de que el consistorio haya denunciado que el proceso está saturando a los ayuntamientos, al descargarse sobre ellos "sin dotarlos de recursos"

Los socialistas consideran que Ontinyent necesita "colaboración institucional y un refuerzo de los recursos municipales" para afrontar este proceso con garantías. “No se puede mirar hacia otro lado. Estamos hablando de derechos, de responsabilidad pública y de construir una ciudad que no deje a nadie atrás”, han señalado.

El portavoz socialista, José Antonio Martínez, ha afirmado que el Ayuntamiento "debe implicarse activamente en este proceso, habilitando todos los medios necesarios para evitar que ninguna persona quede excluida por falta de información, retrasos administrativos o barreras burocráticas evitables.

Martínez ha defendido que esta regularización extraordinaria responde a un principio básico de justicia social, ya que permitirá reconocer derechos, reducir la precariedad laboral, combatir la economía sumergida y reforzar la cohesión social. “No puede haber ontinyentins de primera y de segunda en función de decisiones políticas del Gobierno municipal”, ha afirmado.

Propuesta de oficina municipal de atención a personas migrantes

En este contexto, el Grupo Socialista insiste en la necesidad de garantizar una información pública, accesible y veraz para las personas potencialmente beneficiarias del proceso.

“Existe preocupación ante posibles estafas o cobros indebidos a personas migrantes. Debemos evitar que nadie pague por trámites que son completamente gratuitos, ya que esto genera indefensión y agrava su vulnerabilidad”, han advertido.

Por ello, los socialistas proponen el refuerzo de la Oficina Municipal de Información, Orientación y Acompañamiento para la población migrante, que permitan ofrecer asesoramiento directo y prevenir situaciones de exclusión o abuso.

Según recuerdan, en Ontinyent la población migrante representa aproximadamente entre el 13,8 % y el 15 % del total, lo que refuerza la necesidad de articular mecanismos de atención específicos.

Refuerzo de los servicios municipales

El Grupo Socialista también ha señalado que el proceso de regularización exige la presentación de diversa documentación administrativa, como la acreditación de la permanencia continuada o el certificado de empadronamiento histórico, documento clave para demostrar la residencia en el municipio.

En este sentido, reclaman que el Ayuntamiento "ponga todos los medios administrativos a su alcance para facilitar estos trámites y refuerce temporalmente los servicios municipales implicado"s.

Noticias relacionadas

“Es fundamental que el Ayuntamiento colabore activamente en la implementación de esta medida extraordinaria y garantice que llegue en igualdad de condiciones a toda la ciudadanía”, han concluido.