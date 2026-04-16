La revisión técnica del Ontinyent Participa se cierra con un récord de 206 propuestas

La participación ciudadana en Ontinyent continúa consolidándose con nuevas cifras récord dentro del proceso Ontinyent Participa. La segunda fase de la edición 2026, correspondiente a la valoración técnica de las propuestas presentadas por la ciudadanía, ha concluido con un total de 206 iniciativas que han superado el filtro municipal y que, por lo tanto, se consideran viables para continuar avanzando dentro del proceso.

Se trata de la cifra más elevada de propuestas que superan esta fase desde que el programa municipal se puso en marcha en 2014 con periodicidad anual.

Este resultado llega después de que la primera fase del proceso, dedicada a la recepción de propuestas a través de la web municipal www.ontinyentparticipa.es, también haya registrado este año un nuevo máximo histórico de participación. En total se presentaron 368 iniciativas por parte de la ciudadanía, superando ampliamente las 293 de la edición de 2025 y las 238 de 2024, que hasta ahora representaban la cifra más alta.

La regidora de Participación Ciudadana, Inma López, destaca que “los datos de esta edición confirman que Ontinyent Participa continúa creciendo y consolidándose como una herramienta útil para que la ciudadanía pueda implicarse directamente en la mejora de la ciudad. El hecho de haber batido el récord tanto de propuestas presentadas como de propuestas que superan la valoración técnica muestra que cada vez hay más personas que conocen el proceso y que hacen aportaciones realistas y viables”.

De las 368 propuestas analizadas en esta segunda fase, 242 han sido estimadas por los servicios técnicos municipales, mientras que 126 han sido desestimadas principalmente por superar el límite de coste establecido al programa, no ser competencia municipal, afectar terrenos privados o corresponder a actuaciones que ya forman parte de la gestión ordinaria del Ayuntamiento o que se encuentran en ejecución. En varios casos también se han agrupado iniciativas similares presentadas por diferentes personas, con el objetivo de valorarlas conjuntamente.

Un máximo de 48.000 euros para inversiones

En cuanto a los ámbitos temáticos, las propuestas estimadas se concentran mayoritariamente en el área de urbanismo, con iniciativas relacionadas con mejoras de infraestructuras, pavimentación, iluminación o adecuación de espacios públicos. Otros bloques destacados son los vinculados al ocio y las actividades para la juventud, las actuaciones de medio ambiente como la mejora de parques o la plantación de árboles, así como varias propuestas relacionadas con instalaciones deportivas. También hay iniciativas en ámbitos como educación, cultura, accesibilidad o convivencia. La regidora explicaba que los ajustes introducidos en las últimas ediciones del programa han contribuido a incrementar el número de propuestas viables. “Establecer un presupuesto máximo de 48.000 euros para inversiones o de 18.000 euros en el caso de gasto corriente está permitiendo registrar muchas propuestas vinculadas al día a día de las personas, actuaciones que pueden ejecutarse con más rapidez y que tienen un impacto directo en la calidad de vida a los barrios”, señalaba.

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Una vez completada la fase técnica, el proceso entra ahora en la tercera etapa, en la cual se encuentra actualmente, con la celebración de los diferentes consejos sectoriales y del Consejo de Ciudad. Estos órganos participativos serán los encargados de seleccionar las 11 propuestas finalistas que pasarán a la fase final de votación. Finalmente, en la cuarta y última fase del proceso, las personas mayores de 16 años empadronadas en Ontinyent podrán votar telemáticamente, a través de la plataforma municipal, las iniciativas que desean que el Ayuntamiento ejecute. La fecha de esta votación ciudadana se dará a conocer próximamente una vez se confirme el listado definitivo de proyectos finalistas.