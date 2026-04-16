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A la tercera va la vencida: Castelló de Rugat adjudica las obras del centro de día tras dos licitaciones fallidas

El ayuntamiento contrata los trabajos por 1,9 millones de euros después de modificar el proyecto

El centro, que se construirá en una zona de expansión urbanística de la localidad, tendrá capacidad para 50 usuarios

Zona donde se proyecta el centro de día de Castelló de Rugat, en una imagen de archivo.

Zona donde se proyecta el centro de día de Castelló de Rugat, en una imagen de archivo. / AGUSTI PERALES IBORRA

Ruth Tomàs

Castelló de Rugat

A la tercera va la vencida. El Ayuntamiento de Castelló de Rugat ha adjudicado las obras del centro de día para personas mayores después de dos licitaciones sin éxito. En un primer intento la obra fue adjudicada, pero el consistorio tuvo que resolver el contrato por unos problemas con la mercantil, que planteó un incremento del precio y no llegó a iniciar las obras. La segunda licitación quedó desierta. Ahora, la construcción ha sido adjudicada a la empresa Consval 2012 SL por 1.904.809 euros y un plazo de ejecución de 18 meses. La obra está financiada por la Diputació de València.

Figuración del futuro centro de día de Castelló de Rugat.

Figuración del futuro centro de día de Castelló de Rugat. / Levante-EMV

La construcción del centro de día, largamente demandada por la localidad de la Vall d’Albaida, ha sufrido algunos retrasos desde que la Diputació de València anunció en 2022 la inversión de 2 millones de euros para este recurso asistencial. La primera licitación se adjudicó en octubre de 2024 por 1,7 millones de euros. La empresa adjudicataria quedó afectada por la dana y pidió al ayuntamiento un aplazamiento de las obras. El consistorio concedió dos meses, pero la mercantil presentó un proyecto modificado con un sobrecoste de 1 millón de euros, un importe inasumible para las arcas municipales. El consistorio resolvió el contrato en septiembre de 2025 y lanzó una nueva licitación, que se resolvió a principios de este 2026 sin que se presentara ninguna oferta. Ante ello, el ayuntamiento modificó ligeramente el proyecto para atraer la convocatoria de licitadores y redujo la superficie del jardín trasero previsto en la parte trasera del centro de día. Inicialmente, se proyectaba una gran zona ajardinada que en el proyecto licitado en el tercer concurso reducía ligeramente sus dimensiones. Este tercer concurso ha sido adjudicado a la única empresa que se ha presentado.

El centro de día para personas mayores y dependientes tendrá capacidad para 50 usuarios. Se construirá en una parcela municipal situada en la calle Jaume I, en la zona de ensanche de Castelló de Rugat que ha sido recientemente urbanizada. Se trata de una ubicación estratégica de la localidad, próxima a las carreteras de entrada y salida del pueblo, además de situada en un sector de expansión urbanística donde se encuentran otros servicios como el instituto y el polideportivo municipal. El centro de día se ejecutará en una edificación de una sola planta con dos volúmenes edificados y conectados entre sí: uno de los edificios acogerá la zona administrativa, sala polivalente y sala de estar, entre otros; y el otro, más grande, albergará el área de atención especializada a las personas usuarias del centro de día, con sala de actividades, comedor, cocina, espacios de almacenamiento y para el personal del centro, según detallaba el proyecto.

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El centro de día de Castelló de Rugat se construirá en la avenida Jaume I.

El centro de día de Castelló de Rugat se construirá en la avenida Jaume I. / AGUSTI PERALES IBORRA

La alcaldesa de Castelló de Rugat, Vicenta Boscà, manifestó a este diario tras lanzar la tercera licitación, que el centro de día es “una necesidad” para la localidad, la Vall d’Albaida y comarcas vecinas. “Es un servicio esencial para Castelló de Rugat, un pueblo con 2.300 habitantes, pero que da servicio a pueblos próximos más pequeños que también necesitan este servicio, así como toda la Vall d’Albaida y comarcas vecinas”, expresaba. Boscà también declaraba que la construcción de esta infraestructura tenía un componente personal. “Es un reto personal para mí que Castelló de Rugat tenga centro de día", manifestaba, explicando que el centro asistencial “comenzó a plantearse durante el gobierno de Vicent Moreno, con el que fui regidora. Es una infraestructura largamente demandada”, recalcaba, ya que el socialista fue alcalde de la localidad entre 1983 y 2007.

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