El Triatló Ontinyent se alza con el oro en Gandia en

El Club Triatló Ontinyent se colgó la medalla de oro tras proclamarse campeón del primer triatlón de la temporada, celebrado el pasado domingo en Gandia. La Lliga de Clubs Caixa Popular contó con la capital de la Safor para ser la sede de la primera prueba en formato triatlón de la temporada. La carrera fue puntuable para los equipos de 2.ª y 3.ª División, de forma que los chicos del Triatló Ontinyent tenían por delante una jornada muy importante. Las chicas del CT Ontinyent compiten en Primera División.

La competición se desarrolló con un triatlón en modalidad individual formado por 750 metros de natación, 21'5 kilómetros de ciclismo y 5.000 metros de carrera a pie. Los resultados obtenidos por Jaume Gironés, Blai Boscà, Hugo Penadés, Ramón Pla, Borja Revert, Tono Ferrero y Marc Moreno hicieron que el club ontinyentí subiera a lo más alto del podio, situándose actualmente en la 4.ª posición de la tabla de 2.ª División.

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Gandia también celebró el pasado sábado el III Aquatló Ciutat de Gandia, un campeonato autonómico integrado en el calendario escolar, donde se disputaron las carreras de categoría infantil, cadete y juvenil. En cuanto a los resultados de los de la Vall d'Albaida, Jaume Gironés y Carles Gironés ganaron las pruebas juvenil e infantil, respectivamente, y Celia de Llago, en juveniles, consiguió la segunda posición. Además, el sábado también se celebró el Aquatló Autonòmic Absolut, en el que Celia Bolinches fue la ganadora de la categoría V1F. Gandia acogió diferentes pruebas combinadas en las cuales participaron un total de 23 miembros del Club Triatló Ontinyent.