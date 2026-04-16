Venden por 3,5 millones la alquería islámica más antigua de L’Olleria

Es una de las propiedades más caras que actualmente se comercializan en el mercado inmobiliario de la comarca de la Vall d’Albaida. La «Alquería de Galim» está a la venta -junto al negocio de organización de eventos tipo bodas que la ha definido durante los últimos tiempos- por un montante global de 3,5 millones de euros.

Dos firmas inmobiliarias de lujo ubicadas en la localidad de Xàbia la ofertan como «casa o chalet independiente». Sus edificaciones miden 1.221 metros cuadrados y suman seis habitaciones y seis baños. Están divididas en casa principal de dos plantas, casa secundaria, zona de restauración, edificio de aseos y una carpa estructural para eventos al aire libre. La parcela ocupa una extensión de 21.700 metros cuadrados.

Y cuenta con una amplia historia, que se remonta a su documentación desde 1248 en el «Llibre del Repartiment» tras la Reconquista de Jaume I. Jovi Vidal, cronista oficial de L’Olleria atendió ayer a Levante-EMV y explicó que «sin duda alguna es una de las alquerías más viejas del municipio. Y de la comarca de la Vall d’Albaida».

En los últimos años se ha destacado como un enclave para la organización de eventos. En la red social Instagram cuentan, por ejemplo, con casi 15.000 seguidores y están activos: su última publicación sobre prueba de eventos fue lanzada el pasado mes de marzo. El cronista Vidal comentó que «el negocio de eventos comenzó en las décadas de los años 80-90 del pasado siglo XX. Vino una familia de restauradores, de fuera, creo que de Sagunt. Comenzaron a reformarla utilizando sus conocimientos y le dieron una nueva dimensión. Incluso, construyeron una iglesia. Se gastaron un dineral. Creo que uno de los responsables era Enric Pons. Luego, antes de la crisis de los 2000 la vendieron a los responsables de otra empresa. Desde entonces se han hecho, por ejemplo, bodas de estilo ‘rústico’. Se conoce como ‘Alquería de Galim’ y creo que entronca con linajes históricos como los ‘beni-gànim’». De hecho, la historiografía apunta que el origen del vecino municipio de Benigànim está ligado a una figura de época islámica, tradicionalmente atribuida a un varón de ascendencia mora de nombre «Ganim, Gamir o Gania».

Un hombre llama al timbre de la puerta principal de la Alquería de Galim, ayer. / Perales Iborra

Relevo generacional

A la «Alqueria de Galim» se accede desde la carretera CV-60. Una vez alcanzado el desvío correspondiente, el conductor se encuentra con todo tipo de carteles que le van indicando el camino. En sus inmediaciones hay algunas propiedades y, sobre todo, tierras de cultivo donde los olivos son la plantación más común, aunque también hay viñas y almendros. Un largo camino antecede a la entrada principal de la propiedad y a un parking descubierto y con sistema de videovigilancia.

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En los anuncios compartidos en portales especializados se expone que «el conjunto se encuentra en funcionamiento y vinculado a una explotación económica activa, con valoración oficial mediante método de coste y actualización. La transmisión responde a un relevo generacional. Se ofrece la oportunidad de asumir la custodia de un enclave histórico que combina patrimonio, tierra productiva y negocio consolidado». Las hermanas Calabuig, responsables del Grupo Boheme Sensations, son sus dueñas actuales. Ahora, la «Alquería de Galim» busca nuevos propietarios.