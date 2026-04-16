Xàtiva conmemora el 25 de abril con un homenaje a los maulets centrado en la memoria y la cultura popular

Xàtiva celebra el próximo sábado 25 de abril el tradicional homenaje a los maulets por su heroica defensa de la ciudad en 1707 durante la Guerra de Sucesión, ante el avance de las tropas borbónicas tras la Batalla de Almansa.

Cartel de la celebración del 25 d'Abril en Xàtiva. / Ajuntament Xàtiva

La programación comenzará a las 10:30 horas con la concentración de bailarines, músicos y participantes de la dansà a las puertas de la Casa de Cultura. A continuación, se iniciará un pasacalle que recorrerá la calle Montcada hasta llegar a la plaza de Sant Francesc, donde tendrá lugar el acto central a las 11:30 horas.

El acto institucional incluirá diversas actuaciones de danza tradicional a cargo del Grup de Danses Socarrel y la Colla de dolçainers i tabaleters La Socarrà. Uno de los momentos más destacados será la lectura del manifiesto, que este año correrá a cargo de Xavier Serra, filósofo, profesor y miembro de Plataforma per la Llengua. A continuación intervendrá el alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà.

El acto continuará con la ofrenda de una corona de laurel al monumento de los maulets, con la participación de la Muixeranga de Xàtiva, que protagonizará también la torre humana de clausura junto con la Colla La Socarrà, poniendo el punto final al acto institucional.

Para finalizar la jornada tendrá lugar la actuación de El Monstre Petorro, una propuesta de teatro familiar muy presente en la agenda cultural valenciana que combina música, narración, magia y humor para ofrecer una experiencia dinámica y participativa. La obra cuenta la historia de un joven monstruo que aspira a ser temible, pero que acaba protagonizando situaciones tan inesperadas como divertidas. Dirigido a público familiar, el espectáculo fomenta la participación activa de niños y adultos, convirtiéndose en una propuesta cultural pensada para disfrutar conjuntamente. La representación tendrá lugar al finalizar el acto institucional en el patio de la Casa de Cultura (acceso por la Albereda) y será gratuita.

Este año, la programación se amplía a todo el fin de semana y el domingo 26 a las 12:00 horas, frente al Gran Teatre, tendrá lugar la actuación de danzas “De castell a castell”, a cargo de la Escola de Danses de Xàtiva y del Grup de Danses i Cançons de Castalla.

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El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Xàtiva, Alfred Boluda, ha explicado que «no se trata de un homenaje nostálgico, porque la lucha de ayer sigue muy presente, como por ejemplo con las agresiones contra nuestra lengua». Y ha añadido: «Por eso recordamos el pasado para exigir un presente y un futuro más libre, más justo y más valenciano».