Xàtiva habilita un punto social para la regularización de migrantes con un equipo de 8 profesionales

Xàtiva ha habilitado un punto social en la LudoTecla de Borja de la calle Botigues, en horario de 9 a 14 horas de lunes a viernes, con el fin de poder atender a las personas que desde hoy soliciten el trámite de regularización administrativa extraordinaria de personas migrantes que ya residen en España.

El proceso de regularización migratoria impulsado por el Gobierno español en 2026 es una medida extraordinaria dirigida a personas extranjeras que ya residen en el país en situación irregular. El objetivo principal es ofrecerles seguridad jurídica y facilitar su integración social y laboral, permitiéndoles obtener una autorización de residencia y trabajo. Esta regularización se dirige, sobre todo, a aquellas personas que puedan acreditar que vivían en España antes del 31 de diciembre de 2025 y que han permanecido en el territorio al menos cinco meses de manera continuada. Además, es imprescindible no tener antecedentes penales, un requisito clave para poder acceder al proceso.

En cuanto al procedimiento, las personas interesadas deben presentar una solicitud aportando documentación que demuestre su estancia en el país y el cumplimiento de los requisitos establecidos. El proceso puede realizarse de manera telemática o presencial e incluye la revisión individualizada de cada caso por parte de la administración. Si la solicitud es aceptada, se otorga un permiso temporal de residencia y trabajo, que permite salir de la situación de irregularidad y acceder a derechos básicos. En conjunto, se trata de una iniciativa que pretende regularizar a estas personas y adaptar la realidad administrativa a una situación social ya existente.

Equipo desplazado

En lo que respecta a Xàtiva, un equipo de Bienestar Social compuesto por cuatro profesionales —dos trabajadores sociales y dos educadores sociales—, además de dos asesores jurídicos, un administrativo y un conserje, se ha desplazado a la LudoTecla, donde desde hoy se presta servicio a estas personas y donde también se realizan las entrevistas, que constituyen una de las partes de este trámite de regularización. Este es el punto social al que deben dirigirse las personas interesadas en este proceso, y donde se recogerá la solicitud y la documentación a presentar, además de llevar a cabo el registro y la entrevista solicitada.

Para poder solicitar el arraigo es necesario ser mayor de edad, aportar pasaporte (aunque esté caducado), acreditar cinco meses de permanencia continuada, no tener antecedentes penales y no contar ya con otra autorización de residencia o estancia en trámite. Una vez se admita a trámite el permiso, la persona quedará autorizada provisionalmente para residir y trabajar —por cuenta ajena o propia— en cualquier lugar de España. Esta autorización tendrá una duración de un año y posteriormente podrá transformarse en una residencia ordinaria.

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«Intentamos revisar la documentación lo más rápido posible, solicitar los informes necesarios y realizar las entrevistas pertinentes según cada caso. La verdad es que ha sido un acierto habilitar este punto social, ya que hoy la jornada ha transcurrido de manera muy positiva», ha expresado la concejala de Bienestar Social, Lena Baraza, quien ha agradecido «a las personas trabajadoras implicadas, porque es cierto que todas han respondido muy bien y han sabido adaptarse para atender mejor a las personas de Xàtiva».