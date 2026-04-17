Alfarrasí baila por la inclusión del autismo
La localidad celebra un festival solidario a beneficio de la asociación local Abre Tus Ojos de familias TEA
Esther Sanz Cuquerella
Este próximo sábado, 18 de abril, Alfarrasí celebrará un festival de baile benéfico a cargo de la Associació Cultural Amics del Ball d'Alfarrasí (ABA) cuyos fondos se destinarán a la recién asociación creada en el pueblo Abre Tus Ojos, cuyo objetivo es visibilizar el autismo en la localidad. En el evento, la música y el baile pasarán a ser un ejemplo de compromiso y ayuda donde las coreografías se sienten. Es por ello que la Casa de la Cultura se llenará de pasos de baile coreografiados, luces y aplausos del público asistente no sólo haciendo referencia a la escenificación del baile, sino también a la colaboración en la causa de la inclusión del autismo en la sociedad.
La Associació Cultural ABA, conocida por su labor en la promoción del baile en la cultura local, lleva años construyendo comunidad a través del arte. Con un destacado matiz, sus festivales son espacios donde el esfuerzo colectivo toma forma y el escenario se convierte en un altavoz de empatía. De este modo, ABA logra despertar conciencias, fomentar la comprensión y transformar pequeñas acciones en grandes cambios a través de este festival benéfico. Y es así como la cultura pasa a ser un motor de unión entre lo festivo y la sensibilización social, porque Abre tus Ojos despierta conciencias.
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