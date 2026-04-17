Alfarrasí baila por la inclusión del autismo

Este próximo sábado, 18 de abril, Alfarrasí celebrará un festival de baile benéfico a cargo de la Associació Cultural Amics del Ball d'Alfarrasí (ABA) cuyos fondos se destinarán a la recién asociación creada en el pueblo Abre Tus Ojos, cuyo objetivo es visibilizar el autismo en la localidad. En el evento, la música y el baile pasarán a ser un ejemplo de compromiso y ayuda donde las coreografías se sienten. Es por ello que la Casa de la Cultura se llenará de pasos de baile coreografiados, luces y aplausos del público asistente no sólo haciendo referencia a la escenificación del baile, sino también a la colaboración en la causa de la inclusión del autismo en la sociedad.

Cartel del festival de baile de ABA por el autismo en Alfarrasí. / Levante-EMV

La Associació Cultural ABA, conocida por su labor en la promoción del baile en la cultura local, lleva años construyendo comunidad a través del arte. Con un destacado matiz, sus festivales son espacios donde el esfuerzo colectivo toma forma y el escenario se convierte en un altavoz de empatía. De este modo, ABA logra despertar conciencias, fomentar la comprensión y transformar pequeñas acciones en grandes cambios a través de este festival benéfico. Y es así como la cultura pasa a ser un motor de unión entre lo festivo y la sensibilización social, porque Abre tus Ojos despierta conciencias.