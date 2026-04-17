El área sanitaria Xàtiva-Ontinyent encabeza la derivación de pruebas y servicios a la privada

Una veintena de tipos de pruebas diagnósticas y servicios sanitarios correspondientes al Departamento de Salud Xàtiva-Ontinyent han estado derivándose a la sanidad privada en los últimos cinco años. Así lo indica la Conselleria de Sanidad en la respuesta a una pregunta parlamentaria presentada por el grupo parlamentario socialista en las Corts.

La contestación traza un balance desglosado de los servicios que en alguna medida se han estado externalizando en todas y cada una de las áreas sanitarias de la Comunitat Valenciana. A tenor de esta información, el departamento que abarca las comarcas de la Costera, la Canal, la Vall d'Albaida y parte de la Ribera es el segundo del territorio valenciano en el que más prestaciones se han contratado con entidades privadas, solo por detrás del Departamento de Salud de Orihuela, donde el sistema sanitario ha efectuado derivaciones en un total de 21 tipos de pruebas diagnósticas y servicios en el último lustro, y empatado con el Departamento de Salud de València Clínico-La Malva Rosa, también con 20 prestaciones externalizadas.

En el caso del área sanitaria Xàtiva-Ontinyent, los servicios en los que se han practicado derivaciones están vinculados a diferentes ámbitos que se detallan a continuación: Anatomía Patológica, Andrología/Ginecología-Obstetricia/Urología, Cámara Hiperbárica, Cardiología, Cirugía, Cirugía Reconstructiva, Consultas, Covid, Diálisis, Escopias, Estancias, Foniatría–Logopedia–O.R.L., Medicina Nuclear, Oftalmología, Oncología, Psiquiatría–Psicología, Radiocirugía–Radioterapia, Radiodiagnóstico, Rehabilitación y Servicios Sociosanitarios/Paliativos/Estigmatización.

La pregunta parlamentaria registrada por la diputada socialista Yaissel Sánchez pedía conocer cuál ha sido el gasto total que corresponde a la contratación externa frente a la gestión directa en los distintos departamentos sanitarios valencianos. También solicitaba información sobre el porcentaje que representan las derivaciones sobre el gasto total de cada área, así como sobre el número de pruebas diagnósticas y servicios sanitarios contratados con entidades privadas en los últimos cinco años.

Garantizar la continuidad asistencial

En su respuesta a estas cuestiones, el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, remarca que la externalización de servicios "se ha venido realizando en las últimas décadas conforme a la normativa vigente y con el objetivo de garantizar la continuidad asistencial, reducir los tiempos de espera y asegurar la adecuada atención a la ciudadanía en aquellos casos en los que los recursos propios del sistema no resultaban suficientes para absorber la demanda asistencial". La contestación pone el foco en que los sucesivos Consells y los distintos departamentos de salud han utilizado la figura de las derivaciones a la privada "para llevar a cabo servicios concretos o realizar determinadas pruebas diagnósticas".

La respuesta no precisa el coste de las externalizaciones bajo el argumento de que "el gasto de la contratación externa de cada departamento es muy amplio y extremadamente complejo de obtener, ya que incluye la parte proporcional de todos los contratos de servicios externalizados, tanto de servicios sanitarios como los de apoyo, como seguridad, limpieza, etc.". "Los cálculos de un servicio interno requieren de elementos muy complejos como gastos en personal, mantenimiento de edificios, consumo de agua, luz, servicios de apoyo como seguridad, cocina…etc., que requiere de un análisis exhaustivo", agrega el escrito firmado por el conseller.

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El funcionamiento de la sanidad en el área Xàtiva-Ontinyent ha estado en el centro del debate en la última semana después de la manifestación ciudadana que el pasado martes se convocó a las puertas del nuevo hospital de Ontinyent para reclamar la apertura inmediata del complejo sanitario y mostrar el malestar por las demoras y los problemas derivados de la falta de facultativos. Al día siguiente, el personal sanitario denunció que los quirófanos del antiguo hospital de Ontinyent habían quedado inutilizados como consecuencia de una grave fuga de agua. La situación, pendiente de solventarse, ha obligado a reprogramar intervenciones y a derivar pacientes y partos a Xàtiva.