El Atzeneta recibe a La Nucía con el objetivo de salir del descenso

Fin de semana de partidos de alto voltaje: encuentros de rivalidad, duelos donde hay mucho en juego. El Ontinyent 1931, tras una dinámica negativa, visita al líder, el Castellonense, en un choque en el que buscará volver a sumar de tres. Por su parte, el Atzeneta recibe en casa a La Nucía. El conjunto “taronja” quiere confirmar un cambio de tendencia que le permita abandonar la zona de descenso.

El sábado, a las 17:00 horas, El Regit acoge el duelo entre el Atzeneta y La Nucía. El conjunto “taronja” volvió a sonreír el pasado fin de semana con su victoria ante el Crevillente (2-3). El equipo llevaba ocho jornadas sin ser capaz de sumar de tres. En zona de descenso, pero con los mismos puntos que el Alzira, que marca la permanencia, los de Garrido buscarán una nueva victoria para confirmar el cambio de dinámica. Afrontarán el duelo con bajas sensibles: por sanción se perderán el partido Moha y Diego Martínez, mientras que por lesión, previsiblemente, Ayoze y Rubén Sáiz no podrán entrar en la convocatoria.

La Nucía es uno de los equipos más en forma de la segunda vuelta. La pasada jornada se impuso al Hércules “B” por la mínima (1-0) y, hace dos semanas, cayó en casa del Castellonense (2-0). No cuenta con jugadores sancionados. Se presentará al partido con la tranquilidad de una ventaja cómoda en los puestos de playoff, pero con la ambición de estar lo más arriba posible. Un rival complicado para el Atzeneta. La pasada temporada los rojillos se impusieron por la mínima (0-1) y, en el partido disputado en territorio alicantino esta campaña, el resultado fue de empate (1-1). Un encuentro vital para los de Garrido, que intentarán abandonar la zona de descenso.

A las 18:15 horas, en L’Almenà, tendrá lugar el derbi intercomarcal entre el Castellonense y el Ontinyent 1931. Los de Roberto Bas atraviesan una racha muy negativa de resultados que les ha alejado de los puestos de playoff. Suman cuatro derrotas consecutivas, la última en El Clariano frente al Atlético Saguntino (0-1). Este duelo será una de las últimas balas de los “blanc-i-negres” para seguir en la pelea por la promoción de ascenso. El equipo no tiene jugadores sancionados, pero mantiene la atención en la enfermería con hombres como Fluixà y Oca.

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Visitan al Castellonense, líder por méritos propios. Los de Iñaki Rodríguez están firmando una temporada extraordinaria, con muy pocas objeciones. El conjunto de la Ribera llega al choque tras tropezar en casa del Villarreal “C”, pero con la intención de recuperar sensaciones y seguir liderando la clasificación con cierta tranquilidad. En la pasada campaña, el Ontinyent 1931 fue capaz de vencer a los locales (1-2) y, en el duelo de esta temporada en El Clariano, la victoria también fue para los de Roberto Bas (3-2), en un partido en el que ambos equipos brillaron con su juego. El Ontinyent 1931 buscará agarrarse a su última oportunidad para mantener vivas las esperanzas de playoff, mientras que los locales quieren consolidar aún más el liderato.