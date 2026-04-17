Bellús recupera una de las joyas más singulares de su historia: un Alcorán mudéjar del siglo XVI custodiado en Múnich

La localidad valldalbaidina de Bellús vuelve a mirar a su pasado para poner en valor una de las joyas más singulares de su historia local: un Alcoràn mudéjar manuscrito en 1518 en la localidad, vinculado a una antigua escuela coránica (madrasa) de principios del siglo XVI.

Esta pieza, elaborada con una destacada caligrafía artística, forma parte del legado histórico del municipio. Aunque el original acabó depositado, con el paso del tiempo, con los medios pertinentes para su preservación en Múnich. Ahora, más de cinco siglos después, este patrimonio regresa simbólicamente a Bellús gracias a la realización de un facsímil de alta calidad que permitirá a vecinos, visitantes e historiadores, conocer de cerca esta obra única.

La iniciativa ha sido posible gracias al esfuerzo colectivo de los festeros de 2022, cuya aportación económica para las fiestas de aquel año (gracias a la colaboración indirecta de numerosos habitantes mediante rifas y loterías) ha resultado clave para hacer realidad el proyecto. Asimismo, el consistorio municipal ha respaldado la propuesta, consolidando un ejemplo de implicación comunitaria en la recuperación del patrimonio histórico local.

El proceso para obtener esta reproducción comenzó en Alemania, donde el profesor Xavier Casassas, estudioso del Alcorán y con numerosas publicaciones vinculadas a este tema, contactó con la Biblioteca Estatal de Babiera de Múnich para solicitar permiso con el propósito de realizar un facsímil del manuscrito original en una imprenta especializada. El resultado de este trabajo es la copia que ahora llega a Bellús, devolviendo al municipio una parte esencial de su memoria histórica.

Se trata de una de las últimas copias completas del Alcorán realizadas por musulmanes valencianos en época mudéjar. Otro hecho destacado es que incorpora glosas, comentarios y traducciones tanto en catalán como en latín y en castellano, lo que convierte al documento en un testimonio excepcional del legado islámico valenciano y de la convivencia cultural de la época.

Reconocimiento al esfuerzo colectivo

La presentación oficial del facsímil tendrá lugar este sábado 18 de abril a las siete y media de la tarde. El acto estará conducido por el profesor de economía Xavi Constant, y contará con la presencia de la alcaldesa, Ana Huguet Esparza, junto a otros representantes del consistorio municipal. Tras la presentación, los asistentes podrán compartir un vino de honor en un ambiente de celebración y reconocimiento al esfuerzo colectivo.

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Con todo, este evento no solo representa la recuperación de un documento histórico, sino también la reafirmación de la identidad cultural de Bellús y el valor de la colaboración vecinal para preservar su legado de gran valor patrimonial, es decir, el reconocimiento a la importantísima presencia histórica de esta localidad valldalbaidina.