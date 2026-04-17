Una charla municipal orienta la población migrante de Ontinyent sobre la regularización extraordinaria

El Ayuntamiento de Ontinyent ha celebrado este viernes en la Sala Gomis una charla informativa dirigida a la población migrante del municipio, con el objetivo de ofrecer orientación sobre el proceso de regularización extraordinaria impulsado por el Gobierno de España. A la sesión han asistido decenas de personas, principalmente procedentes de América Latina, pero también de países árabes, interesadas en conocer los detalles de un procedimiento que acaba de activarse a raíz de la modificación del Real Decreto de Extranjería del Gobierno de España.

La jornada ha contado con la participación de personal técnico municipal del área de Servicios Sociales, que ha explicado de manera detallada los requisitos para poder acogerse a esta regularización, la documentación necesaria y los plazos establecidos. En concreto, se han abordado aspectos clave como la acreditación de residencia en el municipio mediante el certificado de empadronamiento o la posibilidad de tramitar informes de vulnerabilidad en aquellos casos que lo requieran.

La regidora de Política para las Personas, Paula Soler, destacaba que “la iniciativa ha tenido como objetivo que la población migrante de nuestro municipio tuviera toda la información en este proceso de regularización masiva que el Estado, a través de la modificación de la ley de extranjería, ha trasladado a los ayuntamientos, que somos los que tenemos que gestionar los certificados de empadronamiento y, en el supuesto de que se necesite, los informes de vulnerabilidad desde Servicios Sociales”. Soler incidía en la importancia de acercar la administración a las personas que se encuentran en una situación más vulnerable. Así, “el personal técnico ha podido dar toda la información y, sobre todo, transmitir tranquilidad. Queremos que la gente no tenga miedo y que sepa que el ayuntamiento está para ayudarlos en este proceso”.

En este sentido, la regidora recordaba que el papel de los ayuntamientos es básico en la tramitación de este procedimiento, “puesto que somos la administración que tiene que emitir el certificado de empadronamiento para acreditar una residencia mínima de cinco meses, tal como establece el Real Decreto, y también quién puede tramitar los informes de vulnerabilidad a través de las trabajadoras sociales, ya sea la de referencia o la de extranjería”.

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Durante la sesión, las personas asistentes han podido plantear dudas y recibir orientación personalizada sobre su situación, en una iniciativa que forma parte de las acciones municipales para facilitar el acceso a derechos y servicios básicos. Desde el consistorio se remarca “la voluntad de ofrecer información y acompañamiento a la ciudadanía ante procesos administrativos como este, de especial complejidad y que afectan colectivos en situación de vulnerabilidad”, remarcaba.