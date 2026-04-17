Compromís per l'Alcúdia de Crespins exige "soluciones inmediatas" para el alumnado del Graduado Intercomarcal en la EPA

Compromís per l'Alcúdia de Crespins ha calificado de "auténtico despropósito" y de "grave irresponsabilidad" la decisión de la Conselleria de Educación de desmantelar las clases para obtener el graduado en ESO en varios municipios de la Costera y la Vall d'Albaida, que ha dejado en el aire el programa intercomarcal Gradúa't a falta de mes y medio para finalizar el curso y que "afecta directamente el alumnado de la Escuela de Personas Adultas del municipio".

Según ha declarado el portavoz de Compromís, Jose Garrigós, “estamos ante un nuevo ejemplo de mala gestión y de falta absoluta de planificación por parte de la conselleria, que llega tarde y pretende solucionar un problema administrativo a expensas de los derechos del alumnado”.

Desde la formación se considera “intolerable” que, "después de meses de curso y con el alumnado a punto de finalizar sus estudios, se ponga en cuestión la continuidad del programa alegando irregularidades que, en ningún caso, pueden recaer sobre los estudiantes ni sobre los municipios". Según explican desde la dirección general de Ordenación Educativa, tras una denuncia la Inspección Educativa detectó que en diversos centros adheridos al programa coordinado por la EPA de Canals se estaban impartiendo clases para sacarse el graduado "sin autorización", por lo que la conselleria ha defendido la aplicación de "medidas correctoras".

Compromís asegura que esta decisión "supone un ataque directo a la igualdad de oportunidades y en la educación pública, obligando muchas personas adultas —con responsabilidades laborales y familiares— a desplazarse en otras localidades como Canals, Xàtiva u Ontinyent, o incluso a abandonar su formación".

“Es indignante que se juegue así con el esfuerzo y el futuro de las personas. Hablamos de vecinos y vecinas que han hecho un esfuerzo enorme para retomar los estudios, y ahora la conselleria les deja tirados”, ha manifestado Garrigós.

"Falta de información"

Además, desde Compromís se critica "la opacidad y la falta de información" puesto que "ni el Ayuntamiento ni los centros afectados han recibido una comunicación oficial clara, generando todavía más incertidumbre y malestar".

Por todo esto, Compromís por l'Alcúdia de Crespins ha exigido "la continuidad inmediata del programa hasta final de curso en el mismo municipio, que no se traslade a ningún alumno ni se lo obligue a cambiar de centro en plena recta final y la puesta en marcha de una solución excepcional urgente que garantice los derechos de todo el alumnado afectado". También pdien "la asunción de responsabilidades políticas por esta situación inadmisible".

“Si la conselleria no rectifica de manera inmediata, estará demostrando que no le importa ni la educación pública ni las persones adultas que intentan mejorar su vida a través de la formación”, ha concluido el portavoz.

Desde la administración autonómica aseguran que están "entablando conversaciones con algunos ayuntamientos que tenían en marcha estos cursos para conocer los motivos de que hayan seguido con la actividad, pese a no disponer de autorización y, además, para aportar soluciones hasta fin de curso para el alumnado matriculado en los centros".