Conmoción en Xàtiva por el fallecimiento en accidente laboral de Daniel Guerola "Carlampio"

Un accidente laboral con un desenlace fatal. Un hombre de 32 años de edad falleció ayer en una zona rural de Vallada mientras intentaba remolcar con una grúa un tractor que había volcado horas antes. La noticia del accidente ha causado una honda conmoción en Xàtiva, ya que el fallecido es Daniel Guerola Navarro, conocido como "Carlampio", muy apreciado en el municipio.

Fue el fundador de la empresa "l'Horta de Carlampio" que llegó a tener dos establecimientos de venta en la capital de la Costera. Y fue la huerta "oficial" del programa televisivo Terra Viva de la televisión autonómica À Punt.

Las fuentes consultadas han explicado a este diario que el fallecido decidió hace años dar un giro a su trayectoria profesional y dejó la empresa agrícola para trabajar en una firma de grúas de la comarca de la Costera. La despedida de Daniel Guerola tendrá lugar mañana, sábado 18 de abril, en la capilla del Tanatorio Crematorio la Costera a las 12.30 del mediodía. También está allí la capilla ardiente, donde lo pueden despedir amigos y conocidos.

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El origen del nombre "Carlampio"

Conocido como "Carlampio", en la página de la web de la empresa -aún operativa- explican el origen del apelativo: "El nombre «Carlampio» es un homenaje al abuelo de Dani, nuestro fundador, y a su familia". De carácter afable, la noticia sobre su fallecimiento ha caído como un jarro de agua fría en la sociedad setabense. "Descansa en paz y ánimo a la familia... un chico muy trabajador... siempre estaba a punto para ayudar, una gran pena", comenta un usuario de la red social Facebook en la noticia del incidente registrado en Vallada. Los mensajes de ánimo y despedida se han sucedido desde que se conoció la noticia.