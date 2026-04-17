El conservatorio de Ontinyent celebra medio siglo de historia con la presentación de la revista Alba y una entrega de premios

El auditorio del Conservatorio Profesional de Música Josep Melcior Gomis de Ontinyent ha acogido esta semana el acto de presentación de la XXXIV edición de la revista Alba, coincidiendo con la entrega de los XVII Premios Ciudad de Ontinyent.

La cita, que reunió en la tarde de miércoles a representantes institucionales, comunidad educativa y público en general, formaba parte de los actos del 50 cumpleaños del Conservatorio y contó con las intervenciones del regidor de Cultura, Alex Borrell; el regidor de Educación, Ferran Gandia; o la directora del centro, Pilar Ferrero, así como con una actuación musical de las y los jóvenes galardonados.

Durante su intervención, Alex Borrell puso en valor la trayectoria de la revista Alba, que definía como “una publicación que, año tras año, se consolida como un referente en la difusión del conocimiento, la cultura y la investigación vinculada a nuestro territorio”. Borrell destaca especialmente que este número 34 está dedicado al 50 aniversario del Conservatorio Profesional de Música Josep Melcior Gomis, “una institución fundamental en la formación musical y en la vida cultural de Ontinyent, que ha tenido un impacto determinante en generaciones de músicos y en el tejido cultural de la ciudad”.

El regidor subrayaba también la calidad y diversidad de los contenidos de la publicación, que incluye trabajos sobro temáticas diversas con el denominador común de la comarca de la Vall d'Albaida. Entre estos, se encuentran estudios sobre figuras como Josep Segrelles y las publicaciones modernistas, investigaciones históricas como la plaga de saltamontes en Ontinyent en el siglo XVIII, o trabajos sobre la vida cotidiana en la posguerra, así como reflexiones sobre el futuro académico e investigador del territorio.

Igualmente, Borrell tuvo palabras de agradecimiento para el Servicio de Publicaciones del Ayuntamiento y para todas las personas que hacen posible la revista, destacando la tarea de revisión lingüística y el esfuerzo colectivo para mantener la calidad de la publicación. La revista se puede adquirir en la Casa de Cultura o a https://web.ontinyent.es/vendallibres/ al precio de 13 euros.

XVII Premios Ciudad de Ontinyent

En cuanto a los XVII Premios Ciudad de Ontinyent, el regidor de Educación, Ferran Gandia, destacaba que estos galardones “nacen con la voluntad de reconocer y, al mismo tiempo, estimular el alumnado del conservatorio que decide continuar con sus estudios musicales en un momento clave de su itinerario formativo”. Gandia incide en la dificultad que supone compatibilizar las enseñanzas musicales con los de régimen general, especialmente en los últimos cursos, “donde el alumnado llega a afrontar una carga académica equiparable a cursar dos bachilleres simultáneamente”.

En este sentido, el regidor remarcaba la importancia de estos premios, impulsados por el Conservatorio con el patrocinio del Ayuntamiento de Ontinyent, como reconocimiento al esfuerzo, la constancia y el talento del alumnado. En la edición 2025-2026, los galardones, dotados con 250 euros cada uno, han recaído en Marcos Terol Donose (oboe) en la modalidad de viento-madera; Iker Pascual Vidal (trompeta) en viento-metal; Sofia Salido Fernández (canto) en cuerda y canto; y nuevamente Marcos Terol Donose (piano) en la categoría de piano y percusión.

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El acto incluyó también la intervención de la directora del conservatorio, Pilar Ferrero, así como una actuación musical a cargo de los alumnos premiados, que ofrecieron varias interpretaciones mostrando su nivel artístico y el fruto de su trabajo.