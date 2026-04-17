Educación exige el cese de las clases para obtener el graduado en varios municipios de la Costera y la Vall por "falta de autorización"

Una denuncia ante la dirección general de Ordenación Educativa ha dejado en el aire las clases para sacarse el graduado en Educación Secundaria Obligatoria que ofrecen diferentes escuelas de adultos de la Costera y la Vall d'Albaida en el marco del programa intercomarcal Gradua't, coordinado desde la Escuela de Personas Adultas de Canals.

A falta de mes y medio para que termine el curso, decenas de alumnos que se preparaban para obtener el título se enfrentan a la incertidumbre de no saber si podrán seguir impartiendo la formación en sus respectivos municipios.

A raíz de la denuncia formulada, la Inspección Educativa comprobó que, algunos centros de la zona llevan desde 2023 impartiendo el Graduado Intercomarcal "sin autorización". Según indican desde la Conselleria de Educación, el citado programa finalizó hace tres años. Ante las "irregularidades" detectadas, Inspección General ha procedido a "adoptar medidas correctoras" para que los centros de formación para adultos "se ciñan a su autorización administrativa".

No obstante, desde la Dirección General de Ordenación Educativa recalcan a este diario que están poniéndose en contacto con los ayuntamientos que impartían las clases "para saber los motivos por los que estaban cometiendo esta irregularidad, pero sobre todo para buscar una solución al alumnado afectado en centros que sí cuenten con la autorización administrativa" para ofrecer la formación en graduado de Secundaria, entre los que figuran los de Canals, Xàtiva u Ontinyent.

A principio del curso ya trascendió la inquietud existente en los doce municipios adheridos al programa intercomarcal Gradua't (Agullent, Aielo de Malferit, Albaida, Benigànim, Bocairent, l'Alcúdia de Crespins, la Pobla del Duc, l'Olleria, Llutxent, Moixent, Montaverner y Quatretonda) sobre la continuidad del proyecto, con alrededor de medio centenar de personas apuntadas en clases semipresenciales y presenciales.

Abocados a desplazarse

Algunos estudiantes han mostrado su perplejidad ante la decisión en la recta final del curso y lamentan que, de confirmarse, se verán obligados o bien a desplazarse a otras localidades y cambiarse de centro o bien a presentarse a pruebas libres, cuando no a interrumpir su formación, en caso de no poder desplazarse.

El Ayuntamiento de l'Alcúdia de Crespins también ha hecho público su malestar y han pedido que se reconsidere el cese de la actividad en la escuela de adultos de esta localidad, poniendo el foco en la falta de información recibida.

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Diversas fuentes consultadas en los centros afectados, sin embargo, han mostrado su cautela, han indicado que no han recibido todavía una comunicación oficial y han confiado en que se pueda encontrar una solución lo más satisfactoria posible. La misma respuesta dan desde el consistorio de Canals, cuyos representantes tienen previsto reunirse este viernes con el director general de Ordenación Educativa en la sede de la Conselleria de Educación, para aclarar la situación e intentar buscar una salida al entuerto.