Ens Uneix presenta su nueva agrupación en Aielo de Malferit con un 'esmorzar de germanor'

El partido municipalista Ens Uneix continúa su proceso de expansión en la Vall d'Albaida. Un 'esmorzar de germanor' servirá como marco oficial este domingo para la presentación de la nueva agrupación de Aielo de Malferit, que concurrirá a las elecciones municipales de 2027.

El acto contará con una destacada presencia institucional y orgánica, puesto que reunirá, además del secretario general y alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, y la vicepresidenta de la Diputación de València y portavoz de Ens Uneix, Natalia Enguix, a decenas de representantes, alcaldes, alcaldesas y regidores de toda la comarca de la Vall d'Albaida.

A juicio de Rodríguez, "la puesta en marcha de esta nueva agrupación en Aielo de Malferit demuestra que el municipalismo es un proyecto vivo y necesario para que nuestros pueblos tengan la fuerza que merecen ante las administraciones". Por su parte, Enguix, destaca que "este domingo abrimos una nueva etapa en Aielo con la voluntad de trabajar de cerca con el vecindario y ofrecer una alternativa política basada en los hechos y no en las promesas vacías".

Además del impulso electoral local, el acontecimiento en Aielo de Malferit funcionará como un punto de encuentro clave para la recogida de firmas de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que busca reformar la Ley Electoral Valenciana. Esta acción se suma a la campaña que laformaciónó comarcalista y la Unión Municipalista están desarrollando intensivamente por todo el territorio, como se verá este viernes y sábado en la plaza de los Pinazo de València. La propuesta plantea reducir el umbral para obtener representación del 5% al 3% de los votos válidos y que el cómputo de los sufragios se realice a nivel provincial. "La reducción al 3% facilitaría que la voz de más ciudadanía esté representada en las instituciones", defienden desde Ens Uneix.

"Nuestro modelo es imparable"

Respecto al crecimiento de la formación, Jorge Rodríguez ha manifestado que "ver a tantos representantes de la Vall d'Albaida unidos en Aielo confirma que nuestro modelo de política de proximidad es imparable y que somos la única herramienta útil para defender los intereses de nuestra gente sin vínculos partidistas".

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En la misma línea, Natàlia Enguix ha concluido que "la unión de tantos alcaldes, alcaldesas, regidores y regidoras independientes de la comarca nos permite ocupar espacios de decisión real donde el que importa no son las siglas, sino el bienestar y el futuro de cada vecino de la Vall d'Albaida". Enguix ha remarcado que esta utilidad política "la estamos comprobando día a día a la Diputación de València, donde somos decisivos para marcar las inversiones y garantizar que nuestros pueblos reciben el trato que se merecen".