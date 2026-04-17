Fallece en Xàtiva José Enrique Pelegero, dueño del mítico pub Metro y sobrino de Raimon
El difunto, de 70 años, regentó durante varias décadas uno de los locales de copas más longevos de la ciudad
Su figura está indisolublemente ligada a uno de los bares de copas más míticos y longevos de la historia de Xàtiva. El que fue dueño del pub Metro, José Enrique Pelegero Bachiller, ha fallecido a los 70 años de edad. Su despedida será esta tarde en la capilla del tanatorio-crematorio La Costera de Xàtiva, a las 19 horas.
Pelegero inició la andadura del pub Metro en la calle Argenteria -frente a la casa de los jardines del Palasiet- a principios de la década de 1980 y resistió al pie de cañón llevando las riendas del negocio y atendiendo al personal durante alrededor de cuatro décadas. Pocos negocios del sector pueden decir lo mismo.
Un local pionero
El local, pionero de la escena alternativa en un momento con pocos espacios de este tipo, se convirtió en un referente de la marcha nocturna en Xàtiva, además de ser un punto de peregrinaje de muchos moteros, afición que también cultivaba Pelegero. En sus primeros años, el pub Metro también era una parada obligada para aquellos que buscaban invitaciones físicas para la Ruta del Bacalao y querían enterarse cada semana de la agenda de eventos musicales en las discotecas más populares de la época.
Al margen de esto, el rock y la música alternativa eran sagrados en el pub Metro y sonaban a todas horas. Algo poco habitual en Xàtiva.
El difunto era sobrino de Raimon. El célebre cantautor nacido en el carrer Blanc era hermano menor del padre de José Enrique, José Pelegero, que antes de su muerte regentó una tienda de muebles en la zona del Portal del Lleó.
El antiguo propietario del pub Metro se había trasladado al Genovés y arrastraba problemas de salud en los últimos años de su vida.
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