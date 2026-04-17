Los jubilados de solo 7 municipios cobran por encima de la pensión mediana autonómica de 1.200 euros

El municipio en el que se reside puede acentuar las desigualdades económicas y sociales entre la población. La renta media no es la misma si se vive en una gran urbe que en la zona rural, y la brecha de género también se manifiesta en los ingresos, con las mujeres con menor renta. Las pensiones también evidencian esas diferencias según la población. En la Costera, la Canal de Navarrés y la Vall d’Albaida, los pensionistas perciben diferentes ingresos y los de la Canal son los más “pobres”, con una pensión media de 1.062,44 euros, frente a los 1.176,06 que perciben en la Costera, “los más ricos”. En la Vall d’Albaida, la pensión media ronda los 1.146,61 euros en el primer trimestre de 2026, según los últimos datos publicados por el Institut Valencià d'Estadística (IVE). Las mujeres perciben una pensión menor que los hombres. En la Canal, ellas ingresan una pensión media de 877,90 euros, frente a los 1.256,40 de ellos. En la Costera, la diferencia se agranda hasta los 440,58 euros, ya que ellas cobran 956,89 euros por los 1.397,47 de ellos. Y en la Vall la brecha aún es más abultada, 471,03 euros más para los hombres. Las mujeres perciben 918,90 euros y los hombres 1.389,93. El importe medio se ha incrementado en las tres comarcas en unos 50 euros respecto al trimestre anterior, el cuarto y último de 2025.

Del total de las pensiones contributivas, las de jubilación son las más numerosas. En el conjunto de la Comunitat Valenciana, la pensión de jubilación mediana -que toma como referencia el valor central exacto, que se considera más representativo, al no verse afectado el importe por las cuantías extremadamente altas como en el promedio aritmético- se sitúa en el primer trimestre de este año en los 1.200 euros. Una mediana a la que solo llegan los jubilados de 7 localidades de los tres territorios. Son los de Xàtiva, Moixent, Novetlè, Torrella, Ontinyent, Bufali y Sempere. En ningún pueblo de la Canal los jubilados llegan a una pensión mediana de 1.200 euros. La pensión media autonómica es de 1.458 euros, unos ingresos a los que no se llega en ninguna población de las tres comarcas.

Los jubilados de Xàtiva y Novetlè perciben una pensión bruta mensual de 1.256,60 euros, el mayor importe en la Costera, aunque los jubilados de Moixent les van a la zaga, con unos ingresos de 1.252,41 euros. Los de Torrella también perciben más de 1.200 euros (1.236,13). Con una pensión de más de 1.100 euros se sitúan los jubilados de Cerdà (1.184), el Genovés (1.174), Llocnou d’en Fenollet (1.138) y la Llosa de Ranes (1.155), mientras que los de l’Alcúdia de Crespins rozan los 1.100, con 1.099,30 euros. Más de 1.000 euros ingresan los jubilados de Canals (1.070), la Font de la Figuera (1.038), Llanera de Ranes (1.057), Montesa (1.016), Vallada (1.060) y Vallés (1.023). Los jubilados de Barxeta ingresan una pensión mediana de 952 euros; los de Estubeny, 919 euros (los que menor importe cobran), en la Granja de la Costera, 974 euros; y en Rotglà i Corberà, 936 euros.

En la Vall d’Albaida, los jubilados de Ontinyent, Bufali y Sempere son los únicos que cobran una pensión mediana de más de 1.200 euros. Y los de esta última población, la más pequeña de las tres comarcas, son los que mayor cuantía reciben de toda la comarca y del territorio. Los diez jubilados de Sempere perciben 1.372,43 euros. Los de Ontinyent cobran 1.218,49 euros y los de Bufali, 1.282,51 euros. Con una pensión mediana de más de 1.100 euros se sitúan los jubilados de Albaida (1.113), Aielo de Rugat (1.115), Bèlgida (1.140), Beniatjar (1.106), Benigànim (1.173), Benissoda (1.100), Benissuera (1.149), Bocairent (1.101), Castelló de Rugat (1.125), Fontanars dels Alforins (1.105), el Palomar (1.127), Pinet (1.186) y el Ràfol de Salem (1.186). En Atzeneta d’Albaida, los jubilados cobran 1.087 euros; en Agullent, 1.076; en Alfarrasí 1.083; en Aielo de Malferit, 1.026; en Bellús, 996; en Benicolet 901; en Carrícola, 936; en Quatretonda, 983; en Guadasséquies, 962; en Llutxent, 951; en Montaverner, 1.030; en Montitxelvo, 933; en l’Olleria, 1.081; en Otos, 936; en la Pobla del Duc, 913; en Rugat, 888 (los que menor pensión perciben); en Salem. 997; y en Terrateig, 1.082 euros.

Los jubilados de los municipios de la Canal de Navarrés no llegan a esa pensión mediana. Los que más cobran son los de Bicorp, con 1.034,81 euros. En Millares perciben 1.014,53 euros y en Bolbaite, 1.004,90. En el resto de poblaciones de la comarca se sitúan por debajo de los mil euros. En Anna, 976 €, en Chella 942, en Enguera 993; en Navarrés 978 y en Quesa, 996 euros.

Pensiones

En la Vall d’Albaida, las pensiones ascienden a un total de 21.544, más de la mitad de ellas, 12.854, son de jubilación, por 4.732 de viudedad, 683 de orfandad y 2.275 de incapacidad permanente. En la Costera hay 17.048 pensiones, 10.509 de ellas son de jubilación, 3.782 de viudedad, 637 de orfandad y 2.120 de incapacidad permanente. En la Canal de Navarrés, con menor población, también hay menos pensiones: 4.305. De ellas, 2.641 son de jubilación, 1.037 de viudedad, 145 de orfandad y 482 de incapacidad permanente.