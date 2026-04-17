Una media de 50 personas inmigrantes regulariza su situación en Xàtiva al día: "Vamos a atenderlos a todos"

Las colas han sido largas desde primera hora de la mañana. La ludotecla de Borja de Xàtiva -en el carrer Botigues, en pleno casco histórico- es el espacio habilitado desde ayer por el Ayuntamiento de Xàtiva para desarrollar el proceso extraordinario de regularización de personas inmigrantes impulsado desde el Gobierno de España.

Un equipo multidisciplinar de nueve personas atiende las peticiones. Amparo Morant, asesora jurídica de Atención Primaria, es una de los profesionales que está gestionando los trámites: "Comenzamos ayer a las 11 de la mañana, Lo que estamos haciendo es darles todos los formularios para que los complementen. Luego, tienen una pequeña entrevista con uno de los técnicos que estamos aquí Hoy somos 7 y el lunes también estaremos. Hacemos una pequeña entrevista para comprobar que están aquí residiendo en el municipio y saber en qué situación se encuentran. Preguntamos si son usuarios de servicios sociales, si están trabajando. Normalmente, todos lo hacen en B, en agricultura. cuidando de personas mayores... También consultamos si han al médico, queremos saber cuál es su red de apoyo, si envían dinero a su país de origen, si tienen hijos menores o personas mayores dependientes a su cargo, etc".

"El primer día atendimos a 44 personas y hoy ya hemos dado cita para 50. Si podemos atender más lo haremos. Es cierto que esta mañana a las 7 de la mañana ya había mucho cola. Estamos aquí para atenderles y vamos a atenderles a todos", comentó la trabajadora social. También explicó que puede haber alguna barrera idiomática, aunque las tecnologías ayudan: "El traductor de Google siempre está ahí, lo vamos solucionando. Además, si no hablan nada de español normalmente suelen venir con otra persona que sí que habla". Cuestionada por el demandante tipo ha comentado que "hay de todo, vienen familias enteras, gente sola, grupos de amigos. Y las nacionalidades son muy diversas. Yo he atendido a personas de Colombia, Senegal y Francia, por ejemplo".

Colas en el espacio habilitado por el Ayuntamiento de Xàtiva para el proceso de regularización de personas inmigrantes. / Perales Iborra

"En el equipo hay trabajadores sociales, educadores, va a haber ahora una integradora social y gente que sabe de tema legales. Intentamos llegar a la mayoría de perfiles profesionales para intentar abarcarlo todo. Aquí se hacen las entrevistas y luego ya tenemos la tramitación administrativa centrada en la emisión del informe. Aquí recopilamos los datos. Toda la gente reside en Xàtiva, nosotros no podemos atender a gente que venga de fuera. Para ellos es algo bueno, es una gran noticia. Aunque hay todo tipo de casos. Por ejemplo, esta mañana ha venido una chica que sí podía acogerse al proceso de regularización, pero su hija lleva en España solo dos semanas y no podía, por ejemplo", ha apostillado Morant.

"Es el cumplimiento de un sueño"

Alexander González ha acudido hoy para tramitar la regularización de sus papeles. "En mayo cumplí dos años aquí, vine con mi mujer. Para nosotros es una buena noticia. Es, digamos, el cumplimiento de un sueño. Nos permite, tal vez, cambiar el status que tenemos aquí porque estar sis documentación oficial es un poco complicado. Es un cambio total, nos afecta a todos los procesos de la vida. Venimos aquí a trabajar, a construir un futuro. Con esa expectativa hemos venido, no queremos estar aquí si no es para trabajar". "Llegamos a Xàtiva porque teníamos un conocido. Nos ha gustado mucho vivir aquí. Es una belleza de ciudad. Ya tenemos más conocidos", concluyó.

Francis Durango también llegó desde Colombia a Xàtiva. Ha explicado que "estamos supercontentos y felices porque ya podemos realizar las diligencias para regularizar nuestra situación aquí y poder tener una calidad de vida muchísimo mejor. Venimos para aportar al país, que es lo más importante. Estamos aquí para trabajar y ayudar. Así ustedes también nos reciben de nosotros". "He venido con familiares y amigos. Aquí tengo amigos de otros países, como Ecuador. Xàtiva es uno de los mejores sitios que puede haber para vivir. Es tranquilo, la gente es muy amable, te acogen muy bien". Jenny Viviana Guerrero lleva tres años en Xàtiva: "Ojalá pronto nos den los papeles para poder trabajar de forma legal. Cambia mucho nuestra vida, tendremos más oportunidades". Samuel también ha gestionado su petición: "Podré acceder a muchas cosas que antes no tenía. En el trabajo nos dará más seguridad", expuso.

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Pero con los papeles, pues... Repíteme tu nombre, que no me gusta bautizar a las mujeres. ¿Y vienes de Colombia? Colombiano.