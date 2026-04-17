Una multitudinaria Fira de l'Estudiantat y un espectáculo de danza concluyen la Semana Pedagógica de Ontinyent

Una multitudinaria Fira de l'Estudiantat en el recinto ferial servía este viernes para cerrar la programación de la X Semana Pedagógica de Ontinyent impulsada por la concejalía de Educación. Centenares de alumnos de secundaria de varias comarcas acudían a visitar la feria, que contaba con 22 estands de centros de secundaria y Formación Profesional de las comarcas centrales; centros de idiomas; entidades vinculadas a la administración; la Escuela de Adultos San Carlos; el campus de la Universitat de València; la UNED o Actaio, además de las concejalías de Igualdad y Juventud.

Regidores y regidoras del ayuntamiento visitaban una feria que volvía a convertir la ciudad en epicentro educativo, con una actividad que permite recibir de manera rápida toda la información. El regidor de Educación, Ferran Gandia, destacaba “la alta participación de centros educativos tanto de dentro como fuera de Ontinyent, de formación tanto reglada como no reglada, en una auténtica fiesta de la educación y sobre todo de promoción de aquello que se ofrece educativamente no solo en Ontinyent sino en la Vall d'Albaida y comarcas vecinas. Es una muestra muy variada y amplia, que puede abrir las puertas a una oferta laboral con mucho de futuro”.

La 1ª teniente de alcalde y regidora de Promoción Económica, Natàlia Enguix, incidía en que “la educación siempre es una inversión de futuro, la gente joven es el futuro, sobre todo en sectores tan importantes como el textil o la construcción, que marcan el día a día de la ciudad, y la promocionan económicamente. Tenemos un sector industrial muy grande, que se ha transformado y que abarca empresas de todo tipo y por eso es fundamental formar a la gente joven para fortalecer nuestro tejido económico”. Enguix también destacaba que “no solo somos una ciudad universitaria, sino también tenemos otros centros de formación reglada y también de formación no reglada que están en esta feria y que con actividades como esta informan a la gente joven, junto a la cual tienen que estar las administraciones y el conjunto de la sociedad porque ellas y ellos son el futuro”.

Noticias relacionadas

La programación de la X Semana Pedagógica, que ha ofrecido una decena de actividades desde el pasado martes, incluía también este viernes en la Sala Gomis el espectáculo CDANSA 2026, a cargo del Conservatorio de Danza de València. Ferran Gandia agradecía la elevada participación en las actividades programadas.