El periodista Gerard S. Ferrando presenta en Barxeta su tercera novela: "Las ausencias que heredamos"

Coincidiendo con una fecha de profunda carga simbólica, el martes, día 14 de abril, salió a la venta en todas las librerías del país Las ausencias que heredamos. Esta obra, que cierra la trilogía del periodista valenciano Gerard S. Ferrando, combina personajes reales y ficticios para reflexionar sobre los efectos de la Guerra Civil y la posterior represión franquista.

Las ausencias que heredamos, editada por Una Página Propia, es la tercera novela del periodista valenciano Gerard S. Ferrando profundiza en la memoria histórica y colectiva. Además, es solidaria con la Coordinadora Provincial por la Recuperación de la Memoria Histórica CRMH-BURGOS. Así, un euro de cada libro que se recaudó en la campaña de preventa en Verkami será destinado a esta coordinadora.

Esta obra bucea en la historia de España y de Europa para traernos un relato dual, donde las historias reales de personas como Vicente Ventura Fortea, su hermana Gracieta, naturales de Borriana, así como la mujer de Ventura, Pura Ballester, natural de Barxeta, o su marido el periodista e intelectual José Peirats, nacido en la Vall d’Uixó, se combinan con personajes de sus anteriores novelas Cariño, soy un iaioflauta (2024) y Los abrazos aplazados (2025), como la periodista Clara, su esposa Natacha o la iai@flauta Mercedes.

En capítulos alternos, la novela da voz a Gracieta y a su familia, mujeres de Burriana, represaliadas por el franquismo y encerradas en la cárcel de Saturrarán, en el País Vasco.

Entre el hambre, el miedo y la humillación cotidiana, su historia revela una resistencia íntima y silenciosa, sostenida por los lazos familiares y la esperanza obstinada de sobrevivir.

Ambas narraciones avanzan en paralelo hasta conformar un tejido de pérdidas, mostrando cómo la violencia no termina con la guerra, sino que se hereda en forma de ausencias, silencios y preguntas sin respuesta.

Un último viaje a la raíz del dolor

Días antes del lanzamiento nacional, el autor Gerard S. Ferrando, junto al protagonista real de la obra, Vicente Ventura, y su nieta, realizaron un viaje histórico a Burgos para cerrar un círculo de dolor que ha durado más de ocho décadas.

Juntos visitaron, por última vez, la fosa común a la que Vicente, vecino de Barxeta , acudió fielmente durante 31 años para depositar flores en memoria de su padre, desaparecido durante la contienda. Este acto de resistencia íntima es el corazón latente de una novela que explora cómo las ausencias y los silencios se heredan de generación en generación.

Entre los muros del pasado: La Prisión de Burgos

La familia también pudo acceder a la Prisión de Burgos, lugar donde el padre de Vicente fue encarcelado y, finalmente, ejecutado a garrote vil en 1938. Recorrer los pasillos donde se extinguió la vida de su progenitor ha sido un acto de justicia personal que dota al relato de una veracidad estremecedora.

Durante esta estancia, el autor y los protagonistas fueron entrevistados por los propios internos actuales para el periódico del centro, "La voz del patio", uniendo pasado y presente en un diálogo sobre la libertad.

Declaraciones de Vicente Ventura y del autor

Visiblemente emocionado tras el viaje y el lanzamiento del libro, Vicente Ventura ha manifestado:

"He estado toda mi vida deseando publicar la memoria de mi padre y de mi familia. Ha sido un gran placer todo el proceso de elaboración de este libro junto a Gerard y un gran colofón ese viaje inolvidable a Burgos que nos ha permitido despedirnos como ellos merecían".

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"Las ausencias que heredamos es un relato coral y emotivo sobre la dignidad de quienes fueron silenciados y la necesidad de contar para poder comprender y, así, sanar" — Gerard S. Ferrando.