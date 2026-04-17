Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cuentas Roig ArenaNo a la negociación de EducaciónReivindicaciones EducaciónRegularización migrantesRenta casilla autonómicaEuroliga nuevo modeloNou Mestalla
instagramlinkedin

En Onda

Demasiado pronto

"El Olimpic puede quedarse sin opciones de promoción de ascenso si no gana en Calpe y el Torrevieja lo hace en l'Olleria"

El Olímpic de Xàtiva en un partido reciente en la Murta.

El Olímpic de Xàtiva en un partido reciente en la Murta. / CD Olímpic

Félix Lluch

Xàtiva

El Olímpic puede quedarse sin opciones de clasificarse para la promoción de ascenso a la Tercera RFEF si no gana en Calpe este sábado y el Torrevieja lo hace en l’Olleria. Si así sucede, me parecerá que hemos acabado demasiado pronto la liga.

Demasiado pronto para aceptar que, de nuevo, hemos muerto en la orilla; para reconocer que la desconexión en algunas jornadas nos ha condenado.

Demasiado pronto para apagar el foco sobre el club y su próximo partido, para dejar de darle la importancia que merece cada encuentro y su resultado, para pasar a ser meros espectadores de lo que hacen otros.

Demasiado pronto para empezar a plantearnos cambios de cara a la próxima temporada: quién se queda y quién se va en la plantilla, y seguramente en la junta directiva, y también quién puede venir. Para repartir responsabilidades o señalar errores.

Demasiado pronto para encender el aire acondicionado, para pensar en el verano, en las vacaciones, para dejar de bajar los jueves a La Murta para saber la previa.

No quiero que esto acabe ya. Así que, por favor, jugadores y técnicos: haced lo posible para que no se termine, para seguir con opciones, al menos, una semana más.

Noticias relacionadas

Porque mientras haya una mínima posibilidad, todos, los de dentro y los de fuera, debemos aferrarnos a ella.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El presidente de Mercadona pone el contador a cero en las cuentas del Roig Arena
  2. Unos 100.000 migrantes de la Comunitat Valenciana tienen dos meses y medio para regularizar su situación
  3. Adiós al sol: la Aemet pronostica el regreso de la lluvia y las tormentas a la Comunitat Valenciana
  4. Una avería eléctrica interrumpe la circulación entre Alboraia Peris-Aragó y Alameda en una jornada de huelga en Metrovalencia
  5. La Agencia Tributaria todavía no ha arreglado la casilla para aplicar las deducciones autonómicas en la C. Valenciana
  6. UGT denuncia la 'insostenible' situación del complejo educativo de Cheste: un año sin agua y problemas de suministro
  7. Muere un motorista en un accidente de tráfico en la V-30 en Paterna
  8. El Nou Mestalla avanza: ya se instalan pilares y anillos de compresión de su cubierta rumbo a su apertura en 2027

Educación exige el cese de las clases para obtener el graduado en varios municipios de la Costera y la Vall por "falta de autorización"

Educación exige el cese de las clases para obtener el graduado en varios municipios de la Costera y la Vall por "falta de autorización"

A la venta gran propiedad con licencia turística por más de un millón de euros en la Canal de Navarrés

A la venta gran propiedad con licencia turística por más de un millón de euros en la Canal de Navarrés

Los jubilados de solo 7 municipios cobran por encima de la pensión mediana autonómica de 1.200 euros

Los jubilados de solo 7 municipios cobran por encima de la pensión mediana autonómica de 1.200 euros

El área sanitaria Xàtiva-Ontinyent encabeza la derivación de pruebas y servicios a la privada

El área sanitaria Xàtiva-Ontinyent encabeza la derivación de pruebas y servicios a la privada

Demasiado pronto

Fallece el operario de una grúa al intentar levantar un tractor volcado en Vallada

Fallece el operario de una grúa al intentar levantar un tractor volcado en Vallada

Chella inicia un maratón de entrevistas de trabajo para facilitar el acceso al empleo

Chella inicia un maratón de entrevistas de trabajo para facilitar el acceso al empleo

Famílies pel Valencià, el AFA del Lluís Vives y la Coordinadora de Pensionistes, premios Roure 2026

Tracking Pixel Contents