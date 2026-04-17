En Onda
Demasiado pronto
"El Olimpic puede quedarse sin opciones de promoción de ascenso si no gana en Calpe y el Torrevieja lo hace en l'Olleria"
Félix Lluch
El Olímpic puede quedarse sin opciones de clasificarse para la promoción de ascenso a la Tercera RFEF si no gana en Calpe este sábado y el Torrevieja lo hace en l’Olleria. Si así sucede, me parecerá que hemos acabado demasiado pronto la liga.
Demasiado pronto para aceptar que, de nuevo, hemos muerto en la orilla; para reconocer que la desconexión en algunas jornadas nos ha condenado.
Demasiado pronto para apagar el foco sobre el club y su próximo partido, para dejar de darle la importancia que merece cada encuentro y su resultado, para pasar a ser meros espectadores de lo que hacen otros.
Demasiado pronto para empezar a plantearnos cambios de cara a la próxima temporada: quién se queda y quién se va en la plantilla, y seguramente en la junta directiva, y también quién puede venir. Para repartir responsabilidades o señalar errores.
Demasiado pronto para encender el aire acondicionado, para pensar en el verano, en las vacaciones, para dejar de bajar los jueves a La Murta para saber la previa.
No quiero que esto acabe ya. Así que, por favor, jugadores y técnicos: haced lo posible para que no se termine, para seguir con opciones, al menos, una semana más.
Porque mientras haya una mínima posibilidad, todos, los de dentro y los de fuera, debemos aferrarnos a ella.
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