Rueda, entrenador del Olímpic: “Vamos a Calpe a ganar los tres puntos”

El CD Olímpic afronta este sábado, a las 18.00 horas, el compromiso liguero ante el Calpe con la intención de seguir sumando. Así lo ha señalado su entrenador, José Manuel Rueda, quien ha explicado que la semana ha transcurrido con buenas sensaciones: “Los chicos están con ganas de que llegue el sábado” y con la intención de “llegar a Calpe con buenas sensaciones y seguir sumando de tres en tres”.

De cara al encuentro, el técnico ha sido claro al marcar el objetivo del desplazamiento: “Nosotros tenemos que ir a Calpe, ganar los tres puntos”. Rueda también ha advertido de la importancia del partido en la lucha clasificatoria al señalar que “si perdemos, en ese sentido ya no tendríamos opciones”. Una derrota de los de Xàtiva y una victoria del Torrevieja en l’Olleria dejaría ya sin opciones de promoción a los setabenses.

En el apartado de efectivos, el entrenador del conjunto setabense ha indicado que, en principio, podrá contar con casi toda la plantilla. La única baja es la de Emilio.

Sobre el rival, Rueda ha insistido en la dificultad habitual de la visita al campo alicantino: “Ir a Calpe, todos los años siempre es complicado”. Además, ha recordado que el precedente de la primera vuelta ya dejó señales del potencial del adversario: “A mí me gustó mucho. La verdad es que nos complicó bastante el partido”. También ha puesto en valor la dinámica reciente del Calpe: “Si llevan seis partidos seguidos o siete partidos seguidos ganando, estarán haciendo bien las cosas”.

En cuanto al planteamiento del choque, el preparador del Olímpic ha rechazado una propuesta conservadora desde el inicio: “La semana pasada tampoco salimos a amarrar”. Su intención pasa por desarrollar el plan previsto y estar preparados para cualquier escenario: “En Calpe intentaremos hacer lo que tenemos pensado” y “siempre teniendo un plan B por si se complica la cosa, que se pueda reaccionar”.

Rueda también ha detallado algunas de las características del rival. “Lo más peligroso que tienen ellos son los cuatro jugadores de arriba”, ha explicado, destacando que “son muy talentosos, tienen mucha calidad”. Además, ha añadido que el Calpe “es un equipo que le gusta tener mucho el balón” y que “es muy vertical”, por lo que ha subrayado la necesidad de mantener la atención defensiva: “Si no estamos bien defensivamente, atentos, concentrados y hay las basculaciones, pues bueno, ellos juegan bien el tercer hombre y son un equipo en ese sentido bastante peligroso”.

Respecto al escenario del partido, el técnico ha apuntado que el terreno de juego permitirá ver distintas alternativas con balón: “El campo del Calpe al final te permite jugar perfecto. El campo está nuevo y la verdad que es un campo que está bien, que se puede jugar perfectamente”. En ese contexto, no descarta que el equipo local presione arriba: “Yo creo que nos pueden salir a apretar arriba y a lo mejor nos beneficia un poco más saltarnos esa presión e intentar jugar un poco más arriba nosotros”.

L'Olleria y Benigànim

L'Olleria abre la jornada este sábado a las 17 horas recibiendo al Torrevieja, un rival directo del Olímpic en la pugna por la promoción. Si los de Xàtiva pierden y los alicantinos ganan, el Olímpic se queda sin opciones de luchar por el ascenso. L'Olleria, colista del grupo, necesita con urgencia ganar para dejar el farolillo rojo y cambiar una dinámica negativa para luchar por la permanencia.

Noticias relacionadas

Por su parte, el Benigànim visita el domingo al Mutxamel, penúltimo en la tabla. Tras el tropiezo de la pasada jornada ante el Calpe, los de la Vall d'Albaida buscan regresar de nuevo a la senda de la victoria. El partido se disputará el domingo a las 17:30 horas en el campo del Mutxamel.